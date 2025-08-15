International Armata SUA, apărată de Pentagon după atacurile Larei Loomer







Armata SUA a primit sprijin public din partea Pentagonului joi, la aproape o săptămână după ce influencerița MAGA, Lara Loomer, l-a acuzat pe secretarul Armatei, Dan Driscoll, că „promovează stângiști anti-Trump” pe rețelele sociale. Incidentul a atras atenția la nivel național din cauza implicării unor oficiali de rang înalt, a unui decorat cu Medalia de Onoare și a tensiunilor politice dintre susținătorii fostului președinte Donald Trump și actuala conducere militară, potrivit Politico.

Declarația de susținere a venit din partea purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, care a transmis că secretarul Apărării, Pete Hegseth, are „încredere absolută” în Dan Driscoll.

Mesajul a fost făcut public la șase zile după ce Loomer a criticat interacțiunea lui Driscoll cu Eugene Vindman, fost ofițer al Armatei SUA și actual congresman democrat din Virginia, cunoscut pentru rolul său în procesul de impeachment al lui Trump.

Wilson a adăugat că Hegseth „susține fiecare beneficiar al Medaliei de Onoare”, incluzându-l și pe Florent Groberg, ofițer decorat pentru eroism în Afganistan. Groberg a fost rănit grav după ce a intervenit împotriva unui atacator sinucigaș, salvându-și unitatea.

Atacurile lui Loomer nu s-au limitat la Driscoll. Activista l-a vizat și pe Groberg, menționând originea sa de imigrant și faptul că a votat pentru Hillary Clinton.

Totodată, l-a criticat pe Driscoll pentru angajarea lui Jen Easterly, fost oficial în administrația Biden, într-o funcție de predare la West Point.

Deși secretarul Armatei SUA nu este, de regulă, implicat direct în astfel de decizii, Driscoll a retras oferta de angajare după un atac anterior al lui Loomer și a cerut revizuirea procedurilor de numire în cadrul academiei.

Loomer a afirmat că a discutat cu Hegseth, fără a confirma dacă subiectul a fost Driscoll. Ea a susținut că nu urmărește demiterea acestuia, dar a pus la îndoială „abilitatea sa politică” și a sugerat că prietenia cu vicepreședintele JD Vance l-ar proteja de critici.

Susținerea oficială a Pentagonului vine într-un context tensionat, în care legăturile politice ale liderilor militari sunt atent monitorizate de activiști și comentatori.

Atacul public asupra unui decorat cu Medalia de Onoare a generat nemulțumire internă, unii oficiali considerând că apărarea a venit prea târziu.

„Un erou nu ar trebui să aibă nevoie de apărare, dar conducerea a lăsat situația să se prelungească”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial al apărării.

Experții consideră că astfel de dispute pot afecta percepția publică asupra imparțialității Armatei SUA și pot crea tensiuni între conducerea militară și diverse grupuri politice. În contextul geopolitic actual, unitatea și încrederea în leadership sunt esențiale atât pe plan intern, cât și în cadrul alianțelor internaționale.