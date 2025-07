Argentina redeschide rana nazistă. Mii de documente ieșite la lumină

Un set de documente naziste a fost identificat recent în arhiva subterană a Curții Supreme din Argentina, declanșând o serie de întrebări legate de trecutul controversat al țării în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial. Informația a fost confirmată de lideri ai comunității evreiești din Buenos Aires, care au fost contactați de oficiali ai instanței pentru a consilia modul de gestionare a descoperirii, potrivit Reuters.

Potrivit rabinului Eliahu Hamra, lider al centrului comunitar evreiesc din capitală, un apel telefonic primit la finalul anului trecut de la Silvio Robles, șeful de cabinet al președintelui Curții Supreme, a marcat începutul unei colaborări discrete privind gestionarea acestui subiect sensibil.

Conținutul celor aproximativ 12 cutii includea fotografii cu Adolf Hitler și peste 5.000 de carnete de membru din cadrul organizațiilor naziste de muncă, imprimate cu svastica celui de-al Treilea Reich.

Deși documentele ar fi fost depozitate acolo încă din anii '70, ele au fost „redescoperite” în contextul pregătirii unui nou muzeu judiciar.

Informațiile au fost prezentate public de Curtea Supremă în luna mai, după ce lideri ai comunității evreiești, printre care și Jonathan Karszenbaum, directorul muzeului local al Holocaustului, au fost invitați să participe la deschiderea lăzilor sigilate.

Karszenbaum, nepot al unor supraviețuitori ai Holocaustului, a descris momentul ca fiind "atipic și copleșitor".

Conform comunicărilor oficiale ale instanței, materialele ar fi ajuns în Argentina în 1941, la bordul unei nave japoneze ce transporta 83 de colete provenind de la ambasada Germaniei din Tokyo. Marfa a fost confiscată de autoritățile vamale din motive de neutralitate în timpul războiului.

