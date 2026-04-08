Anna Wintour și Meryl Streep față în față pe coperta Vogue. Adevărul despre Miranda Priestly

Anna Wintour și Meryl Streep apar împreună pe coperta revistei Vogue, într-un pictorial care aduce față în față realitatea și ficțiunea din lumea modei. Editorul global al publicației a vorbit deschis despre personajul Miranda Priestly, explicând că acesta este departe de propria personalitate, potrivit The Guardian.

După peste trei decenii la conducerea revistei, Anna Wintour își consolidează statutul de figură emblematică a modei prin apariția alături de Meryl Streep într-un pictorial semnat de Annie Leibovitz.

Filmul The Devil Wears Prada, inspirat din romanul scris de Lauren Weisberger, a alimentat ani la rând speculațiile privind asemănările dintre Wintour și celebrul personaj Miranda Priestly. Cu toate acestea, editorul Vogue spune clar că asemănările sunt exagerate.

Într-un dialog realizat de regizoarea Greta Gerwig, Anna Wintour a vorbit despre impactul cultural al filmului și despre diferențele clare dintre ea și personajul inspirat din imaginea sa.

„Este o mare onoare să fii interpretată de Meryl”, a declarat aceasta.

În același timp, ea a punctat că Miranda Priestly rămâne o exagerare artistică, o caricatură care nu reflectă realitatea. Wintour a vorbit și despre felul în care experiența acumulată i-a schimbat percepția despre lumea modei.

„Îmi place vârsta pe care o am. Mă simt la fel de vie și entuziasmată ca întotdeauna și îmi place să învăț de la copiii mei și de la echipele mele din întreaga lume”, a spus ea.

Întrebată dacă ar putea face schimb de roluri cu celebra actriță, Wintour a răspuns cu umor, respingând ideea unei cariere în actorie.

„Nu am niciun talent. Nu pot cânta, nu pot dansa, nu pot juca. Nu pot găti și nici nu pot coase”, a spus ea.

Lansat în 2006, filmul a devenit rapid un reper pentru cultura pop și pentru culisele industriei modei.

O continuare, „The Devil Wears Prada 2”, urmează să ajungă în cinematografe în perioada următoare. Dincolo de colaborarea profesională, cele două vedete ar avea și o legătură de rudenie îndepărtată. Potrivit unui raport genealogic realizat de Ancestry, Anna Wintour și Meryl Streep ar fi veri de gradul șase.