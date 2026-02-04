Joni Mitchell, subiectul unui film biografic regizat de Cameron Crowe. Meryl Streep, în rolul principal

Actrița Meryl Streep a fost confirmată oficial în rolul principal al unui nou film biografic dedicat artistei Joni Mitchell, un proiect aflat în dezvoltare de mai mulți ani. Anunțul pune capăt speculațiilor care au circulat intens în ultimele luni și marchează prima confirmare publică a distribuției principale pentru această producție cinematografică, potrivit The Independent.

Informația a fost făcută publică de producătorul și directorul de casă de discuri Clive Davis, în cadrul petrecerii sale anuale organizate înainte de gala Premiilor Grammy, desfășurată la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Potrivit revistei Rolling Stone, Davis a confirmat distribuția în timp ce o prezenta pe Joni Mitchell în fața invitaților.

Anunțul a venit după luni de zvonuri legate de numele actriței care urma să o interpreteze pe celebra cântăreață și compozitoare, punând astfel capăt speculațiilor din spațiul public.

Filmul biografic despre viața și cariera lui Joni Mitchell a fost menționat în repetate rânduri de-a lungul ultimilor ani, mai multe nume fiind vehiculate pentru rolul principal.

Cu toate acestea, confirmarea distribuției lui Meryl Streep reprezintă primul anunț oficial legat de interpretarea personajului central.

Regizorul Cameron Crowe a declarat încă din 2023 că lucrează îndeaproape cu Joni Mitchell la acest proiect și că filmul va fi realizat din perspectiva artistei, nu ca o biografie tradițională.

„Este viața lui Joni, nu spusă prin prisma altcuiva. Este spusă prin prisma ei. Sunt personajele care i-au influențat viața, pe care le cunoașteți, dar și multe pe care nu le cunoașteți”, a declarat Crowe într-un interviu acordat publicației Ultimate Classic Rock.

Zvonurile conform cărora Meryl Streep ar urma să o interpreteze pe Joni Mitchell au apărut pentru prima dată în luna iulie 2024. De asemenea, numele actriței Anya Taylor-Joy a fost menționat în presă, existând speculații că aceasta ar putea interpreta o versiune mai tânără a artistei, informație care nu a fost confirmată oficial.

În 2023, actrița Amanda Seyfried a alimentat, la rândul ei, speculațiile, după ce a interpretat piesa „California” a lui Joni Mitchell în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Ulterior, Seyfried a respins aceste interpretări, declarând că momentul artistic „nu a fost o audiție” și că este „mult prea în vârstă pentru a o interpreta pe Joni tânără”.

În anii anteriori, și artista Taylor Swift a fost menționată ca posibilă opțiune pentru un proiect cinematografic inspirat de volumul Girls Like Us de Sheila Weller, carte care analizează impactul lui Joni Mitchell asupra industriei muzicale, alături de Carly Simon și Carole King. Acel proiect nu s-a concretizat.