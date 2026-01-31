Andrea Bănică, în vizorul internauților. Ce i-a scos din sărite

Andreea Bănică a fost ținta internauților după ce a declarat că îi dă fiicei ei 1.000 de lei pe lună de cheltuială. În timp ce unii au spus că minte, alții au spus că sunt prea mulți bani.

Cântăreața a declarat la un podcast faptul că fiica ei cea mare are lunar o sumă de cheltuială. Practic acești bani au fost stabiliți de ea și soțul ei.

”Lunar are o sumă alocată, o mie de lei. Am gândit-o cu taică-său ca să poată să iasă și cu fetele la restaurant. Nu știu, undeva să bea un suc, ce mai beau ei acolo. Să meargă să mănânce ceva bun, îi place să mănânce la restaurant să mănânce feluri de mâncare asiatice. Îi place să încerce, tot felul de mâncăruri, japoneze, coreene. Asta și asculta ca și muzică când era mică„, a explicat Andreea Bănică.

Iar în acest context, fata artistei mai rămâne și cu bani. ”Și îi punem această sumă pe lună. Niciodată nu trece de mai mult de 500 de lei. Niciodată și ar avea de unde sau că i s-ar opri cisterna cum zic eu. Dar este foarte responsabilă”, a mai spus solita.

Doar că puțini dintre cei care au acsultat-o au și crezut ceea ce a declarat. ”Te lauzi prea mult mai bine taci că este mai bine. Cât costă o masă la restaurant? Nu cred că costă 50 lei. Și dacă ar costa atât într-o luna se duce de doua ori? Fiecare face ce vrea cu bani lui, dar trebuie să nu te lauzi”, a scris o comentatoare.

Alți internauți au făcut socoteala și spun că suma cu siguranță e mai mare. ”Iar minte asta, lui fii-mea îi dau 10-30 lei zilnic să își ia ceva de la magazinul din colt și ajunge la 400-500 lei, la coreene și japoneze mănânci de 20 lei?”, a scris o altă persoană.