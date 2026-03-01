Social

Anchetă în Galați, după ce un bărbat a fost găsit mort într-un apartament

Anchetă în Galați, după ce un bărbat a fost găsit mort într-un apartamentPoliția. Sursă foto: Facebook
Un bărbat de 70 de ani a fost găsit fără viață într-un apartament din localitatea Pechea, județul Galați, după ce un apel la 112 a anunțat că din locuință iese fum dens. Cazul este anchetat de polițiști, care încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia, conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați.

Fum dens semnalat prin apel la 112

Duminică, autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112, în care se semnala că dintr-un apartament din Pechea iese fum. La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați.

La sosirea echipajelor, nu era vizibil un incendiu cu flacără deschisă, însă din interiorul locuinței ieșea fum, semn că în apartament existase un focar mocnit. Pompierii au intervenit pentru a pătrunde în imobil și a verifica situația din interior.

Descoperire tragică în locuința din județul Galați

După ce au reușit să intre în apartament, salvatorii au găsit trupul proprietarului, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani. Acesta era parțial carbonizat, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Țări din Europa care și-au creat propria monedă digitală. În paralel cu criptomonedele, se dezvoltă un alt mecanism care are succes
Ce vrea Trump cu atacul din Iran

Din primele constatări, focul nu s-a manifestat violent, însă fumul acumulat și incendiul mocnit au avut consecințe fatale.

IPJ Galați a preluat cazul

În prezent, ancheta este coordonată de polițiști, care încearcă să stabilească exact cauza producerii incidentului. Sunt analizate mai multe ipoteze, printre care un posibil scurtcircuit, utilizarea unei surse de încălzire improvizate sau o neglijență, cum ar fi o țigară lăsată aprinsă.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, rezultatele urmând să clarifice circumstanțele exacte ale decesului.

Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să raporteze orice situație neobișnuită, având în vedere pericolele potențiale asociate cu incendii.

