Ce gătește Anca Țurcașiu după renunțarea la carne, lactate și fructe

Anca Țurcașiu a renunțat de mai bine de 20 de ani la carne, iar de ani buni a eliminat din alimentație și lactatele, zahărul, dar și fructele. Având în vedere opțiunile limitate, fanii au fost curioși să afle ce mănâncă actrița.

Ce mănâncă Anca Țurcașiu la micul dejun

Actrița a dorit să le arate fanilor săi ce mănâncă la micul dejun și a dezvăluit o selecție de alimente sănătoase pe care le consumă. Pe farfurie, Anca Țurcașiu și-a pus ardei, avocado, măsline și o omletă.

„Bună dimineața! Haideți cu mine la micul-dejun, care înseamnă avocado cu sos soia și cu lămâie, omletă, ardei gras și măsline. Un sendviș excepțional”, a transmis Anca Țurcașiu într-un clip video postat pe Instagram.

Prânzul acesteia este la fel, bazat pe alegeri alimentare sănătoase. În urmă cu mai mult timp, actrița a împărtășit cu fanii ei o rețetă de năut cu creveți.

„Am gătit ceva, și anume paste din năut peste care voi pune acest sos cu ciuperci, are ceapă, usturoi și sos de roșii. Și bineînțeles creveții, pe care i-am călit în foarte puțin ulei. Încercați și voi pentru că este o rețetă extraordinară, puteți să vă invitați și prietenii la masă”, a mai transmis Anca Țurcașiu.

A renunțat la carne natural

Vedeta a povestit și cum a renunțat la carne, în jurul vârstei de 20 de ani. Aceasta spune că mama ei o forța în copilărie să mănânce, iar după ce a plecat de acasă i-a venit natural să nu o mai consume.

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu.

Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural nu am. Nu pentru că iubesc animalele sau știi alții cum declară. Iubesc foarte mult animalele, nu am avut o problemă din asta, să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos sau e nesănătos”, a spus Anca Țurcașiu mai demult.

O boală a forțat-o pe Anca Țurcașiu să renunțe la lactate

Vedeta a povestit și cum a renunțat la lactate. Totul a pornit de la o analiză care i-a ieșit rău. Ulterior mai mulți medici au sfătuit-o să renunțe la lactate.

Anca Țurcașiu recunoaște însă că până să ia decizia finală s-a documentat foarte mult despre asta, iar rezultatele au fost cele dorite.

„E adevărat că am citit multe cărți până să renunț, aduse de afară, pe vremea lui Ceaușescu imaginează-ți că nu era la noi literatură de specialitate, dar apoi am renunțat. După ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, ceva cumplit și mi-a ieșit o analiză destul de proastă, boli autoimune. Pe mine m-au trimis acasă să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu. ATPO era valoarea mare, tiroidită hashimoto.

Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici. Doi dintre cei cinci specialiști pe reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate”, a mai declarat ea în podcastul Adinei Alberts.