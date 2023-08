Anca Țurcașiu este într-o formă maximă după divorțul de medicul stomatolog Cristian Georgescu. Artista nu-şi ascunde secretele sale despre regimul alimentar. Mai mult, Anca Țurcașiu spunea că a devenit vegetariană pentru că nu-i place carnea.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea. Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta….Aș vrea să dau timpul înapoi. Să mănânc carne dimineața, la prânz și seara. Şi să văd care-i diferența. Este imposibil”, mărturisea la un post de televiziune