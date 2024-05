Politica Pensia lui Iohannis. Câți bani va primi după un deceniu la Cotroceni







Klaus Iohannis și-a depus cererea deja de pensionare de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu. Preşedintele României va împlini în curând vârsta de 65 de ani, caracteristică pentru pensionarea în rândul bărbaților.

Pensia pe care o va primi Klaus Iohannis

Ajuns la aproape 65 de ani, Klaus Iohannis are în spate 42 de ani de muncă. De asemenea, acesta a petrecut un deceniu în funcția de președinte.

„Are 42 de ani de muncă și 10 ani de președinție. De acolo are indicele cel mai mare în grilă, 12 salarii medii. După părerea mea, de acolo acumulează în jur de 4 puncte de pensie pe an. Adică adună 40 de puncte din salariul pe care l-a obținut de la președinție. Mai are anii de predare și de conducere a Inspectoratului Județului Sibiu, unde nu erau salariile foarte mari, eu cred că îi ies vreo 22 de puncte.”, a explicat Anton Hadăr, lider al Federației Naționale Alma Mater.

Postul de profesor, blocat pentru șeful statului, eliberat după 27 de ani

După pensionare, președintele ar putea primi o pensie cuprinsă între 8.400 și 10.000 de lei.

„Dacă adunăm 40 de puncte de la președinție, cu 22 de puncte de la liceu, cu 25 de puncte de la Primărie, cred că îi vor ieși domnului președinte cam 103 puncte, o pensie de aproximativ 8400, sau chiar spre 9.000 de lei”, a mai spus acesta.

Postul de profesor de Fizică la Colegiul Național "Samuel von Brukenthal" din Sibiu a devenit vacant. Timp se 19 ani, actualul președinte a predat în cadrul unității școlare respective. Acesta a fost blocat timp de 27 de ani.

Klaus Iohannis ar putea renunța la pensie

Administrația Prezidențială a confirmat că actualul șef al statului și-a înaintat cererea de pensionare.

„Domnul Președinte a inițiat demersurile prevăzute de legislația în vigoare pentru depunerea dosarului de pensionare pentru limita de vârstă.”, a anunțat Administrația Prezidențială.

La finalul lunii trecute, sindicaliștii BNS avertizau că, noua lege a pensiilor, ar interzice cumulul pensiei cu salariul până la vârsta de 70 de ani. Astfel, dacă Iohannis ar câștiga cursa pentru șefia NATO, acesta ar putea fi obligat să renunțe la pensie.

„Noua lege a pensiilor instituie, practic, interzicerea cumului pensiei cu salariul până la vârsta de 70 de ani, chiar dacă se referă la posibilitatea de a opta între pensie și continuarea activității”, preciza BNS într-un comunicat.