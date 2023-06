De ce a divorțat, de fapt, Anca Țurcașiu. Vedeta a dezvăluit abia acum

Anca Țurcașiu nu se mai ascunde. Vedeta a vorbit deschis despre despărțirea de fostul ei soț, medicul stomatolog Cristian Georgescu. Artista mărturisește că nu mai avea grijă de ea și că probabil acest lucru a dăunat grav relației.

”Nu am avut grijă de mine! Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 de ani. Am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, este singurul meu regret, pentru că nu am avut grijă de mine. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă noaptea, găteam, căram, alergam, ziceai că sunt nebună, pentru că eu voiam să le fac pe toate” a explicat vedeta. Aceasta a adăugat că în momentul în care a divorțat viața ei s-a schimbat radical.

”Sunt acum 80% altă persoană”

”Eu sunt acum 80% altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă cu ajutorul oamenilor din preajmă. Vreau să trag un semnal de alarmă pentru femeile care sunt în situația în care am fost eu, să strige după ajutor, pentru că nici nu o să realizeze cum Dumnezeu o să le întindă toate mâinile, toate pârghiile posibile, ca să te agăți de absolut orice și să te ridici”, a explicat Anca Țurcașiu. Pe de altă parte artista explică pentru cei care trec prin perioade complicate, care ar fi calea de urmat. Primul lucru ar fi conștientizarea primului gând. ”Să vezi care este acela…eu fac asta aproape în fiecare dimineață.

Fără să vrei, primul gând poate să fie o durere, o panică, o frică pentru ce urmează să se întâmple în ziua respectivă…și nu este în regulă. Faptul că m-am apropiat în ultimii ani de Dumnezeu, de credință, de niște lucruri atât de frumoase, este ceva deosebit. Cred foarte mult că tot ceea ce arunci în univers ca emoție, ca trăire, ca sentiment, ca senzație, se întoarce către tine”, a explicat artista într-un podcast.