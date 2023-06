Deea și Dinu Maxer, aventură amoroasă înainte de divorț. Și-au făcut de cap la Amsterdam

Deea și Dinu Maxer au avut un mariaj timp de 14 ani, din care au rezultat doi copii. Păreau o familie fericită până de curând, când au anunțat că divorțează. Ambii artiști au vorbit deschis despre această despărțire și au menționat de încercările de a salva relația. Cu toate acestea, abia acum cântărețul a oferit detalii picante din escapada amoroasă pe care au avut-o în Amsterdam. El susține că a fost o experiență unică, la care au apelat pentru a se putea detașa de rutina de cuplu.

Înainte de divorț, Deea și Dinu Maxer au încercat o ultimă variantă pentru a-și salva căsnicia. Au ales să meargă în Amsterdam, oraș cunoscut pentru atitudinea libertină, unde au trăit o experiență unică. Artistul a mărturisit că el Deea au reaprins flacăra pasiunii la cote maxime și că experiențele lor sunt demne de un roman.

„În momentul în care am conștientizat că suntem colegi de apartament și că dormim spate în spate, ne-am întrebat ce facem: divorțăm sau ne mai dăm o șansă?! În momentul acela evident… realizam că nu e ok relația între noi, dar nu acceptam niciodată să mă despart de Deea și nu de posesivitate, dar copiii, brand-ul Maxer, viața pe care o aveam și care era una frumoasă și construită, muncită împreună. Nu am fost de acord, ea m-a lăsat să o curtez și am reușit și trebuie să recunosc că ne-am aruncat într-o aventură sexuală. În momentul în care am acceptat să ieșim din cotidian, inclusiv cu o escapadă la Amsterdam, care ar trebui să se concretizeze într-un roman l-ar citi toată lumea și alte chestii de genul acesta, îmi e și rușine să mă uit în ochii voștri”, a dezvăluit Dinu Maxer la show-ul „Detectorul de minciuni”.

Dinu Maxer mărturisește că nu va putea atinge cu nimeni pasiunea pe care a avut-o cu Deea

Experiența din Amsterdam a fost una de bun augur, povestește artistul. Deși nu a oferit detalii din intimitate, el a mărturisit că flacăra pasiunii a fost reaprinsă atât de tare încât se teme că nu va mai putea atinge cu nimeni cote atât de înalte.

„Trebuie să recunosc că dacă nu regret cumva divorțul, nu-l regret din prisma ultimelor luni petrecute în care întrebare ta, «dacă sexul este la fel de bun»… nu mai eram noi. Parcă eram doi tineri, reconectarea noastră intimă a fost la un nivel atât de mare, încât mie îmi e teamă că nu o să-l mai ating niciodată cu nimeni. La întrebarea ta aș spune: Nu mai era ok până în august, dar după august mi-a depășit orice imaginație. Nu știu ce să zic… e greu”, a declarat cu sinceritate Dinu Maxer.

Deea și Dinu Maxer și-ar refăcut viața după divorț

Chiar dacă nu au divorțat de mult timp, ambii artiști și-au făcut publice noile relații. În timp ce Deea și-a găsit deja un partener stabil, alături de care-și face deja planuri de căsătorie, Dinu este încă burlac, după două relații eșuate.

Artistul a mărturisit că divorțul de femeia care i-a oferit doi copii a fost unul dificil. S-a confruntat cu depresia și, pentru a trece peste acele momente, a ieșit în cluburi de unul singur.

„De multe ori am luat filmele ca și tratament pentru o depresie minoră, însă trebuie să recunosc că am ieșit în cluburi. Am încercat să fac ceea ce nu făceam și am ieșit nu la braț, ci am ieșit crai și mi-a plăcut. Au fost mai mult momente pentru amorul meu propriu, pentru că anul acesta fac 50 de ani”, a spus Dinu Maxer într-o emisiune TV.