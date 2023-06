Adevăratul motiv pentru care Dinu Maxer l-a acceptat pe noul iubit al Deei. „Pentru mine a fost un șoc mare”

După divorț, Dinu Maxer a anunțat că formează un cuplu cu Ada, dar relația nu a durat mult. Cu toate astea, artistul a încurajat-o pe fosta soție, Deea Maxer, să își găsească un partener cât mai repede și să se bucure de viață.

Recent, Dinu Maxer a mărturisit că el și-a dorit mult ca Deea să își găsească un nou iubit și să treacă peste depresia de după divorț. Artistul a mai spus că nu se aștepta ca cei mici să-l accepte așa ușor pe Robert Drilea, dar că se bucură că fosta parteneră este bine.

„Știu că toată lumea a fost șocată că eu, unul, l-am acceptat foarte ușor pe iubitul Deei. Am dat noroc cu el, vorbim, ne înțelegem ca între bărbați. Dar, am considerat că e mai important faptul că el a făcut-o fericită pe Deea, care este mama copiilor mei. Până la urmă, fericirea ei se răsfrânge și asupra copiilor mei. Eu chiar mi-am dorit mult ca Deea să-și găsească un bărbat, care să o scoată din depresia post divorț în care intrase. Eu am avut-o pe Ada, care a fost o relație pansament, și am observat că ea suferea mult atunci pentru că eu îmi găsisem deja pe altcineva, și ea nu.

Copii au trecut cu bine peste acest șoc al separării noastre. Ei l-au cunoscut deja pe Robert, noul iubit al Deei. Recunosc, însă, că pentru mine a fost un șoc mare că Maysa, mai ales, l-a acceptat foarte repede pe el și Andreas la fel!”, a declarat Dinu Maxer.

Cum se înțelege Dinu Maxer cu Deea după divorț

Dinu Maxer a mai povestit și cum se înțelege cu fosta soție după divorț, dar și cum reușesc să își împartă timpul cu cei doi copii. În urma separării, ei au păstrat o custodie comună, iar în prezent băiețelul cuplului locuiește alături de Dinu, iar fetița alături de Deea. Cei doi locuiesc la Bragadiru, pe aceeași scară de bloc. Dinu a mai cumpărat un apartament pentru a fi în permanență aproape de copii.

Dinu Maxer a spus că nu a impus un program de vizite și că se ajută reciproc.

„Noi avem custodie comună și acest lucru ne ajută foarte mult. Când e plecată Deea, copiii stau cu mine, când am treabă eu, se oferă ea să-i țină, iar când aveam treabă amândoi îi lăsăm la părinții Deei. Plec la mare în perioada următoare, o iau pe Maysa doua săptămâni la mine, pentru că Deea pleacă în vacanță cu iubitul. Eu o să prezint acolo Miss Plaja, spectacolul pe care-l fac de peste 10 ani”, a mai spus Dinu Maxer, potrivit click.ro.