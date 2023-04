În sfârșit, Dinu Maxer spune adevărul. Ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Deea

Deea și Dinu Maxer formează un cuplu de 18 ani. După patru ai de relație s-au căsătorit și au împreună doi copii. Relația dintre ei părea să fie una bună, însă în urmă cu aproximativ o lună au anunțat divorțul. Nu au oferit prea multe detalii atunci, însă artistul a decis să vorbească despre problemele care au apărut de-a lungul timpului în căsnicia lui și care au dus, în cele din urmă, la despărțire.

Ruptura dintre Deea și Dinu Maxer s-a produs în urmă cu mai mult timp, însă au încercat să își salveze căsnicia. Se certau din ce în ce mai des, iar de multe ori nici nu exista un motiv anume. În cadrul unui interviu, artistul a fost întrebat când și-a acceptat statutul de burlac.

„Chiar pe 8 martie! A fost ultimul moment în care am îmbrățișat-o pe Deea! Pe 8 martie , de Ziua Femeii, chiar dacă noi eram separați, am mai avut o ultimă tentativă de împăcare. Din momentul acela, am înțeles că drumurile noastre s-au despărțit definitiv!”, a spus Dinu Maxer pentru click.ro.

Artistul a mărturisit că atât el cât și fosta soție au încercat să își salveze căsnicia, însă nu au reușit să facă acest lucru. Dinu Maxer a mărturisit că lui i-a fost mai greu să accepte despărțirea, însă a înțeles că divorțul este inevitabil.

„Am încercat amândoi, nu doar eu! A fost o luptă pe care ne-am asumat-o amândoi, cu argumente, am tot încercat să ne înțelegem unul pe celălălt.

Trebuie să recunosc că eu am tras mai mult de căsnicia asta, sau, mai bine zis, eu am acceptat mai greu despărțirea. Pentru mine a fost mai greu să accept că ne apropiam inevitabil de divorț. De aici și lupta mea mai mare și chiar durerea mai mare”, a mai mărturisit artistul.

Dinu Maxer dezvăluie motivul care a dus la divorțul dintre el și Deea

Artistul a mărturisit că perioada dintre despărțire și divorț a fost una extrem de grea. La început a trecut print-o perioadă de negare, apoi a venit disperare și furia. Extrem de deschis, Dinu Maxer a spus că s-a confruntat chiar și cu depresia.

„Pentru că oamenii nu au văzut practic ce s-a întâmplat între mine și Deea până în momentul în care am semnat cererea de divorț. De la cererea de divorț până la divorț a trecut o lună! A fost o perioadă de negare înainte, o perioadă în care disperi, ca să zic așa. Mi-am acceptat furia, au existat și depresii”, a spus artistul în cadrul interviului.

Certurile dintre Deea și Dinu Maxer au devenit din ce în ce mai dese, iar artistul a mărturisit că se contraziceau din orice.

„Noi ne-am despărțit din cauza certurilor. Ne-am certat foarte mult. De la orice! Orice, zi-mi ceva de la care nu ne certam?! De la lucruri banale în gospodărie, până la cum ne îmbrăcam pe scenă. Ori, dacă certurile devin atât de dese din lucruri minore , asta nu mai e căsnicie! Până și mama îmi zicea: un cuplu pe care-l vezi că se ceartă din nimic se apropie inevitabil de despărțire”, a spus artistul.

Întrebat dacă banii au fost motiv de ceartă sau dacă partenera sa s-a schimbat, acesta a susținut că nu crede că partea financiară a fost motivul certurilor. Cu toate acestea, el a recunoscut că Deea avea dorințe mai mari de progres în afaceri.

Nu își mai dorește o căsătorie, dar se află deja într-o altă relație

Dinu Maxer a vorbit în cadrul interviului și despre noua lui relație. Artistul a ținut să precizeze faptul că, până la divorț, atât el cât și fosta sa soție și-au fost fideli unul altuia. Întrebat dacă a fost vorba și despre o criză a bărbatului la 40 de ani, artistul a negat.

„Care 40 de ani că eu am 50 de ani?! Nu, exclus! La mine nu a fost nicio criză! Amândoi am fost fideli până în momentul semnării actelor de divorț. Dacă cineva ne acuză după semnarea actului de divorț că avem o relație, mie mi se pare o greșeală!

Noi acum suntem niște oameni liberi. Faptul că mă acuză lumea că mi-am făcut prea repede o relație, păi să mă ierți, eu am 50 de ani, crezi că mai am timp să aștept?!”, a mai spus artistul.

Legat de noua relație, Dinu Maxer a precizat că nu își mai dorește o căsnicie, însă nici aventuri. Ada, noua lui iubită, nu este un pansament, ci o relație care a venit la momentul potrivit.

„Nu e pansament! Este o relație care a venit într-un moment prielnic pentru mine și este o relație pe care nu o tratez ca pe o aventură. Într-adevăr, dacă nu apărea o persoană care să-mi placă, probabil eram singur în continuare.

O aventură înseamnă o noapte, două. Momentul în care se va întâmpla ceva și voi simți că este o relație serioasă, atunci ne vom asuma amândoi poziția publică și vom apărea la un eveniment împreună. Pe Ada am cunoscut-o a doua zi după divorț”, a explicat Dinu Maxer.