Au jucat teatru! S-a aflat adevărul din spatele divorțului dintre Dinu Maxer și Deea

În urmă cu puțin timp Dinu Maxer și-a făcut apariția alături de o brunetă, iar apoi a declarat că aceasta este noua lui iubită. Deși susține că a cunoscut-o la o zi după divorț, lucrurile par să fie mult mai serioase între ei, iar cântărețul și-a făcut deja planuri de viitor serioase.

Adevărul din spatele divorțului dintre Dinu Maxer și Deea

Noua cucerire a lui Dinu Maxer este o brunetă cu forme, o femeie exact pe placul cântărețului, așa cum chiar el a dezvăluit. „E adevărat că mă trage un anumit tipar de femeie, așa e! Femeia de lângă mine trebuie să fie brunetă, voluptuoasă, cu forme. Așa e și Ada!”, a recunoscut cântărețul.

Se pare că noua lui iubită nu își dorește încă să devină cunoscută, iar el vrea ca lucrurile să nu fie grăbite în niciun fel. Dinu Maxer s-a declarat un bărbat fericit, menționând că a fost luat prin surprindere de ce i-a adus viața.

„Pe fata aceasta am cunoscut-o la doar o zi după ce m-am despărțit de Deea! A fost incredibil! Am fost bulversat, pur și simplu. La acest moment pot să vă spun că nu este o aventură. Suntem la începutul unei relații cât se poate de serioase. Nu am scos-o încă în lume, probabil că vă așteptați acum să mă vedeți de mână cu ea, dar luăm lucrurile ușor, treptat și urmează să oficializez relația cât de curând.

Ea nu-și dorește foarte tare mediatizare, nu-și dorește să apară. În acest moment dacă mă întrebi de casatorie zic: «Nu» Dar, mai încolo vedem. Uită-te doar la zâmbetul de pe fața mea! Sunt fericit sau nu?”.

Ada, cea care i-a cucerit inima lui Dinu Maxer, este o femeie cu un aspect fizic impresionant: este înaltă, are părul brunet și lung, iar trăsătura ei definitorie este un bust generos. Mulți dintre urmăritorii cântărețului s-au grăbit să spună că noua sa iubită seamănă mai degrabă cu Nicoleta Luciu, prima sa parteneră, potrivit click.ro.