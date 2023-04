Deea Maxer, noi probleme după divorț. Tot efortul depus a fost în zadar

Deea Maxer s-a luptat ani de zile cu kilogramele în plus, iar după lungi încercări a reușit să slăbească 15 kilograme. Cu toate astea, bruneta s-a îngrășat la loc pentru că a fost nevoită să se ocupe de divorțul cu Dinu Maxer.

Din cauza divorțului, Deea Maxer a povestit că nu a mai avut timp să meargă la sală și să mănânce sănătos, dar că speră să scape de kilogramele în plus până la vară.

„Am slăbit 15 kilograme într-un an. Am mâncat doar o dată pe zi și am mers la remodelare corporală. În ultimul timp însă, m-am îngrășat cinci kilograme. Din păcate nu am mai continuat ce făceam înainte. Pâna la vară, vreau să-mi fac timp de sală, să am un corp perfect de plajă, în costum de baie”, a declarat Deea Maxer.

Deea Maxer și-a schimbat viața

Deea Maxer a mai declarat că are foarte multă treabă cu munca și că i-a chemat pe părinții ei pentru a avea grijă de copil. Artista a spus că este nevoită să stea departe de fiica ei cel puțin o dată pe lună.

„În acest moment mă aflu într-un turneu național de beauty, în mai multe orașe din țară. Am consultanță în mai multe orașe. Acum sunt în Târgu Jiu, mâine voi ajunge la Timișoara. Vizez mai multe orașe, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Brăila. Mă întorc peste patru zile. Plec o dată pe lună. Părinții mei s-au mutat la mine, mama se ocupă de fetiță, o duce la grădiniță”, a mai spus artista.

În ceea ce-l privește pe fiul său, Andreas, în vârstă de 12 ani, care a ales să locuiască cu Dinu Maxer, Deea Maxeer a declarat că îl încurajează și că încearcă să îi fie alături atât cât îi permite timpul.

„Andreas are proiecte muzicale, îi încurajez activitatea artistică. Dinu are planuri cu el, vrea să-i facă o trupă. Îmi plac foarte mult ideile pe care urmează să le pună în practică și îi susțin”, a spus Deea Maxer pentru Cancan.