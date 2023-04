Dinu Maxer a recunoscut că are o nouă relație. Iubita artistului este mai în vârstă ca Deea Maxer

Deea și Dinu Maxer au divorțat, după 18 ani de căsnicie. DJ-ul și-a făcut o nouă relație la scurt timp de la despărțirea de mama copiilor săi. Mulți dintre fanii artistului consideră că acesta s-a grăbit când a decis să se afișeze alături de o altă femeie. Dinu Maxer a ținut să lămurească întreaga situație. În plus, el a dat mai multe detalii în legătură cu noua sa iubită, care are 36 de ani. Acest lucru înseamnă că este cu trei ani mai mare față de Deea Maxer. DJ-ul a subliniat că relația este încă la început și că își dorește discreție.

„Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele. Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”, a declarat Dinu Maxer.

Cine este noua iubită a lui Dinu Maxer

Artistul a continuat prin a spune că se va afișa cu noua sa iubită doar dacă relația va decurge precum ei își doresc. Primele zvonuri în legătură cu noua relație a lui Dinu Maxer au început când acesta a fost surprins alături de o nouă femeie într-un supermarket. Cei doi se pregăteau să meargă la ziua de naștere a unei prietene a DJ-ului. Artistul a mărturisit că îi este destul de greu să treacă peste relația pe care a avut-o cu Deea.

„Am fost la o prietenă la o zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul. Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat, că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a mai spus Dinu Maxer pentru Antena Stars.