Ea este noua iubită a lui Dinu Maxer. Fanii au crezut că s-a împăcat cu Nicoleta Luciu când au văzut-o

Dinu şi Deea Maxer (33 de ani) au divorţat după 18 ani de relaţie şi 14 ani de căsătorie la finalul lunii trecute. Artistul deja înlocuit-o pe fosta soție cu o femeie mult mai tânără, care seamănă izbitor cu Nicoleta Luciu, după spusese apropiaților.

Dinu Maxer deja a ieșit cu tânăra într-un club din Capitală, dar apropiații artistului au declarat că acesta încearcă să o țină departe de lumina reflectoarelor sau de scandaluri.

„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansator toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, au declarat surse apropiate pentru Click!

De ce a renunțat Dinu Maxer la Nicoleta Luciu

Înainte de a avea o relație cu Deea Maxer, artistul s-a iubit ani întregi cu Nicoleta Luciu. Cu toate astea, actrița a declarat că fostul partener era foarte gelos și că nu a mai suportat presiunea.

„Când eram cu Maxer, el era foarte gelos. Nu conta ce făceam sau ce aş fi putut face, el era gelos şi îmi dădea o stare de nesiguranţă care mă făcea şi pe mine să mă simt geloasă. Dar atunci nu ştiam. Toate femeile din familia mea au rămas cu bărbaţii lor, indiferent de ce le-au făcut. Aşa credeam şi eu că trebuie să fie. Eram cu Maxer şi trebuia să rămân toată viaţa cu el”, declara Nicoleta Luciu.