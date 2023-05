Dinu Maxer a prezentat-o copiilor săi pe noua iubită. Cum au reacționat micuții

Deși Ada este în viața lui Dinu Maxer de puțină vreme, mai exact de când a divorțat, iată că lucrurile evoluează cu viteza luminii. La numai o lună după ce a depus actele de divorț, Dinu Maxer surprindea pe toată lumea, când a anunțat că este implicat într-o nouă relație, alături de o tânără în vârstă de 36 de ani, pe nume Ada. Iar acum surprinde din nou, legat de faptul că cei mici au cunoscut-o deja pe noua iubită a tatălui lor.

„Ea stă mai mult la Dinu”

„Dinu acum este bine, este liniștit! Este bine cu Ada, se focusează doar pe relația lor. Oficial nu s-au mutat împreună, dar ea stă mult la el. Băiatul lui Dinu nu zice nimic de noua parteneră a tatălui său, se înțeleg bine, ea se comportă foarte frumos cu el”, au declarat surse din anturajul artistului.

De asemenea, Deea, fosta soție, s-ar fi întâlnit, recent, cu Ada, noua iubită, la un salon de înfrumusețare.

„Deea Maxer nu a recunoscut-o, nu știa cine este. În rest, nu s-au intersectat mai deloc, chiar dacă acum sunt vecine, pentru că Deea a fost plecată în ultimul timp foarte mult de acasă și nu au avut cum și când. Ada o știe și pe fiica lui Dinu, mai vine pe la el. Și cu ea se înțelege bine. Nu sunt probleme deloc în relaționarea lor. Ada și Dinu au planuri serioase împreună, dacă se vor înțelege, au stabilit să meargă și într-o vacanță împreună cât de curând, în Boracay, am înțeles”, au mai spus sursele citate.

Cum s-a cunoscut Dinu Maxer cu noua iubită

Dinu Maxer și Ada au apărut prima dată împreună la o petrecere într-un club. „Pe fata aceasta am cunoscut-o la doar o zi după ce m-am despărțit de Deea! A fost incredibil! Am fost bulversat, pur și simplu! La acest moment pot să vă spun că nu este o aventură. Suntem la începutul unei relații cât se poate de serioase. Nu am scos-o încă în lume, probabil că vă așteptați acum să mă vedeți de mână cu ea, dar luăm lucrurile ușor, treptat și urmează să oficializez relația cât de curând!”, a declarat Dinu Maxer.