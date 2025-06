Ambasada României clarifică situația deportărilor. Câți români sunt vizați și ce se știe despre Guantanamo

Un posibil val de deportări masive către Guantanamo Bay stârnește îngrijorare în rândul statelor implicate, inclusiv România.

„În prezent, 47 de cetățeni români se află în custodia centrelor ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), având formalitățile de deportare finalizate”, a declarat ambasadorul american Andrei Muraru.

Administrația Trump plănuiește să intensifice expulzareA ceastă afirmație răspunde unui raport al Politico, care sugerează că Trump ia în considerare trimiterea a mii de migranți, inclusiv 100 de români, la Guantanamo.

O închisoare folosită anterior pentru teroriști, a migranților fără documente către Guantanamo Bay începând din această săptămână, având un plan de transfer pentru cel puțin 9.000 de persoane, conform documentelor citate de Politico.

Politico informează că un val de transferuri de migranți către închisoarea Guantanamo ar putea începe chiar miercuri, vizând cel puțin 9.000 de persoane. Aproximativ 800 de europeni, inclusiv 100 de români, sunt luați în considerare conform planurilor care nu sunt încă definitive.

Deținuții vor rămâne temporar la Guantanamo înainte de a fi deportați în țările lor de origine. Motivul oficial al transferurilor este eliberarea de spațiu pentru paturi în centrele de detenție de pe teritoriul american.

Totuși, utilizarea închisorii, care a găzduit de-a lungul timpului suspecți de terorism, ar transmite și un mesaj menit să descurajeze imigrația ilegală în Statele Unite, conform Politico.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat aceste informații într-un mesaj pe X, afirmând: „Nu o să se întâmple”.

This story is Fake News. Not happening. https://t.co/cxzPLkql0S

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 11, 2025