Am prins Pantera Neagră

Puteţi să vă liniştiţi! Pantera Neagră, cea care a semănat panică în regiunea Shumen din Bulgaria, încât astăzi au ajuns hotelierii din zonă să ceară despăgubiri de la stat pentru că le-a alungat clienţii, pantera teribilă care a trecut şi la noi în ţară, semănând şi aici panică în zona Giurgiu, a fost localizată şi prinsă. La mine acasă.

Da, Pantera Neagră, cea care a băgat spaima în două regiuni din două ţări vecine şi prietene, este la mine acasă. E drept, nu mai este chiar atât de fioroasă şi de mare, aşa cum apare în pozele fotoşopate de pe reţelele de socializare. Cred că a intrat la apă când a trecut Dunărea din Bulgaria în România, că pe Podul Prieteniei este de necrezut că a reuşit să treacă frontiera, pentru că greu treci tu, om, cu acte în regulă şi Schengen la purtător, darămite o panteră fără niciun act de identitate.

Deşi nu seamănă cu cea din fotografii, sigur este pantera venită la noi din Bulgaria. Mi-am dat seama imediat ce am auzit-o că în loc să mă mârâie, sau să scoată alte sunete agresive, ca orice felină de pradă, mi-a spus: „Topcătă na Stuicikov, dobra acţia, e... naruşenie. Jul carton. Zasada.” Cuvinte care sigur sunt din limba bulgară, pentru că le ştiu şi eu, de pe vremea când, cu două ligheane din aluminiu, o sârmă şi o şurubelniţă „prindeam” bulgarii să vedem meciurile din cupele europene, că la noi era beznă pe ecran.

Mi-a mai spus, ce am înţeles şi eu din bulgăreşte cu „Google translate”, că toate fotografiile în care a apărut, începând cu marele lanţ internaţional de hipermarketuri, unde a fost pozată când fura mâncare de pisici, şi până la pensiunile unde a fost semnalată, sunt vrăjeală. S-au folosit de ea pentru reclamă şi are de gând să le ceară drepturi de autor. Se gândeşte chiar să facă o înţelegere cu hotelierii din Shumen. Ea să sperie clienţii, aceştia să nu mai vină în regiune, iar statul să le plătească despăgubiri celor din industria ospitalităţii. Venit mult mai sigur de la stat, decât să stai să te tot uiţi după clienţi în mijlocul drumului.

Mi-a spus că nici beţivă nu e, deşi a fost pozată într-o cramă, cu un pahar în mână. Nu bea, ca să se menţină în formă, să nu o prindă jandarmii special antrenaţi în prins pantere din România, care, pe drumuri prăfuite de câmp, o caută pe sub rădăcinile vreunui copac rătăcit. De asemenea, mi-a spus că nu are nicio legătură cu căţeluşa doamnei din Giurgiu, doamnă care spune că n-a văzut-o pe de-antregul, dar şi-a dat seama că e ea, atunci când căţeluşa dumneaei a devenit neliniştită, fapt cu totul ieşit din comun, căţeluşa fiind o fire foarte liniştită, şi în plus, doamna a văzut doi ochi fosforescenţi, ca ai unui diavol. Spune că sigur nu a fost ea împricinata, şi-i recomandă doamnei cu căţeluşa din Giurgiu, dacă în continuare mai visează urât şi sare din somn din cauza vedeniei cu ochii fosforescenţi, să scuipe în sân, să-i saie de sperietură, iar dacă nu funcţionează, să meargă să-i toarne cositorul şi să arunce un ban de argint peste casă, în timp ce dă în jur cu tămâie. Leacuri din regnul animal, de, că n-au auzit de psiholog.

Însă când i-am pomenit de Stalin şi de Beria a tresărit şi a tăcut complice. Căci chiar le este complice, deşi cei doi sunt morţi demult.

Să fim serioşi acum, dacă tot ne-au trecut spaimele cu Pantera Neagră. Este un tip de diversiune inventată încă de pe vremea lui Stalin, care, iată, funcţionează din plin şi în ziua de azi. Anume, de a lansa pe piaţă un subiect despre care să se vorbească intens, abătând astfel atenţia de la probleme majore care ar trebui, astfel, prin acest procede, să treacă neobservate. Pantera Neagră mi-a spus complice în final că, de fapt, ea nici nu există.

A fost inventată, tocmai pe modelul diversiunilor născute pe vremea lui Stalin din mintea lui Beria. De ce a apărut în Bulgaria? Pentru că în ţara vecină, în toate marile oraşe sunt proteste masive împotriva guvernului, pentru a nu trece de la moneda naţională, leva, la euro. Şi a apărut şi în România, preluată din vole de ai noştri. Pentru că şi la noi este mare nevoie de un subiect care să abată atenţia de la problemele grave pe care le avem şi de la vremurile crunte care ne aşteaptă, când urmează să fim salvaţi din nou chiar de cei care au produs dezastrul din care trebuie să fim salvaţi.