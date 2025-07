Social Atenție la carburantul din Bulgaria. Mulți turiști se plâng că li s-au stricat mașinile după ce au alimentat







Carburantul din Bulgaria pare să fie din nou o problemă pentru turiștii care trec prin această țară către Grecia. Mulți dintre ei spun că aceasta ar fi cauza pentru care mașinile se mai strică pe drum.

Carburantul ar fi amestecat cu apă

O familie de români a cerut ajutorul celor mai experimentați pe un grup de turiști. ”Vă rugăm din suflet dacă stie cineva un service în Alexandropolis. Suntem cu copii mici gemeni aici. În Bulgaria înainte cu 40 kilometri să intrăm în Grecia mașina nu mai accelerează. Își pierde din putere. Avem un Hyundai Santa Fe. Am oprit de mai multe ori pe drum iar pe urmă am repornit-o iar. Merge schimbă vitezele, dar la aproximativ 30 minute aceeasi problemă. Mai nou a apărut pe bord și ,,Check".

Pe tester apare Engine control module. Vă rog dacă știți ceva să ne ajutați”, au explicat turiștii. Primele comentarii s-au referit direct la carburantul din benzinărie. ”Dacă ați alimentat la bulgari poate fi apa pe care o pun cu generozitate în carburant. Am pățit cu o skoda acum mulți ani, de atunci mai mult de 10 litri dacă e neapărată nevoie nu bag de la bulgari.

Dacă aveti noroc să fie asta se rezolvă cu un plin de carburant mai premium așa de la greci. Dacă nu e asta poate fi sonda EGR. Eu atunci am mers cât am putut să golesc mizeria de benzină pe care o pusesem și am băgat plin cu benzina de 99 aditivată din România. S-a stins și martorul s-a reparat și mașina. Mult noroc!”, a explicat un alt turist.

Ce să faceți dacă ați alimentat cu motorină cu apă

”De la carburant, am pățit-o și noi. Când se întâmplă opriți și reporniți. Între timp opriți la pompe mai "serioase" și puneti cel mai bun carburant ce îl au (pe noi ne-a prins pe Turcia după ce am alimentat în Bulgaria) și puneam din Shell. Noi am avut noroc că nu aveam rezervorul plin și alimentam câte 10 litri/pompă. Eroarea era legată de sonda EGR, dar fusese schimbată fix cu o lună înainte să plecăm și după ce și-a revenit nici nu am mai avut probleme”, a scris altcineva.