Vama Ilinden, variantă pentru intrarea în Grecia. Mai puțin aglomerat și timpi mai mici de așteptare







Vama Ilinden, este o variantă pentru cei care merg în vacanță în Grecia pentru a evita Makaza sau Kulata care s-au aglomerat mult în aceste zile. Doar că și în acest caz există dezavantaje, spun turiștii de pe forumuri. Unii spun că se ocolește mult. ”Pe varianta Ilinden, din ce am studiat pe hartă, este un ocol de vreo 50 de km cu un plus de 1h și 10 minute, de exemplu spre Nikiti. Dacă așteptarea nu este mai mare de atât prin Kulata, nu cred că se justifică varianta Ilinden.

Este o părere personală, strict matematică”, a explicat un turist. Altcineva spune că ocolul merită. „O singură mașină în fața noastră pe sensul spre Bulgaria azi. Dacă am fi știut de acest punct și când am intrat in Grecia, lunea trecută, am fi scutit nervi și cele 2 ore pierdute la Kulata!”, a comentat altcineva.

Variantă de traseu montan

Cei care au trecut prin această vamă explică de ce cei 50 de kilometric se fac într-o oră. ”În principiu puțin mai lung și durata deplasării puțin mai mare pentru că nu mai mergeți pe autostradă, ci pe șosea mai de munte, mai răcoroasă. Avantaje - nu riscați să pierdeți timp în vama Kulata la soare, să uzați mașina în coloană.

Traseul e mai frumos, mergeți mai mult prin Bulgaria unde carburantul e chiar mai ieftin ca-n România și substanțial mai ieftin ca-n Grecia. Puteți face escală în Bansko, are atracții”, a scris un alt turist.

Ce trebuie să puneți pe waze să vă ducă pe traseul ales

Pentru că waze nu indică întotdeauna vama în cauză, un alt român are soluția. ”În Waze puneți destinație Ouranoupolis (pe alte hărți apare Uranopoli, este ultima localitate înainte de Muntele Athos). Traseul este pe lângă localitatea Drama, aveți vreo 200 de km din vama Ilinden/Exochi pănă la Ouranopolis.

Înainte de intrarea în Drama se face la dreapta pe centura/periferia orașului. Apoi la un sens giratoriu iarăși dreapta pe șoseaua Dramas - Protis, spre Koudounia - Mavrolefki - Nea Kardylia. Vă recomand să aveți/cumpărați o hartă clasică, tipărită a Bulgariei și Greciei, unde să vedeți în ansamblu traseele pe care mergeți”, a scris un alt internaut.