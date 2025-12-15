Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94, Decembrie 2025! Un „regal” despre domni, regi, președinți, șefi de guverne din România

Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna noiembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Pe domnitorii cruciadei anti-otomane îi știm ca domni curajoși în lupte, necruțători în împărțirea dreptății, duri sau subtili în relația cu imperiile vecine dornice de extindere teritorială. Evenimentul Istoric Nr.94, Decembrie 2025 vine cu informații noi despre ei, despre familiile lor, despre conflictele dintre ei și cu vecinii despre care am învățat la școală de faptul că le-au fost prieteni. Au fost mereu prieteni Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș și Matei Corvin? Se pare că nu! A fost de la început Constantin Brâncoveanu „un ghimpe”, un inamic pentru turci? Se pare că nu!

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025 merge mai departe. Nici în epoca modernă a istoriei românilor, liderii n-au fost nici prea tineri și nici prea liniștiți! Au trăit din plin evenimentele, au iubit, au urât, au avut de înfruntat inamici, de câștigat încrederea prietenilor, au trăit drame personale. Domni și regi, prinți și prințese cu destinele lor ies din paginile almanahului pentru a vă bucura sărbătorile de Crăciun și Anul Nou care vin!

Despre dictatorii secolului XX din România sau despre cei din „Olimpul” puterii de stat, mereu poți afla lucruri interesante și inedite! De aceea, Almanahul Evenimentul Istoric a decis să vi-i prezinte în ipostaze prea puțin cunoscute sau deloc cunoscute publicului larg.

Almanahu Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie merită să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!