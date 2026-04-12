Aliații din NATO ar putea ajuta SUA la redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Președintele american Donald Trump a anunțat, la o emisiune a Fox News, că unele țări aliate din NATO ar putea ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin trimiterea de dragoare de mine în Golful Persic.

Declarația vine după ce Trump anunțase pe Truth Social că SUA au desfășurat, duminică, nave de dragare a minelor în Strâmtoarea Ormuz. În timpul unei convorbiri telefonice în direct cu Maria Bartiromo, el a spuns că Marea Britanie va ajuta la eforturile de curățare.

„Așadar, avem acum dragoare de mine acolo. Avem dragoare de mine subacvatice extrem de sofisticate, care sunt cele mai noi și mai bune. Dar aducem și dragoare de mine mai tradiționale”, a spus Donald Trump.

„Înțeleg că Marea Britanie și alte câteva țări trimit dragoare de mine. Multe țări nu au dragoare de mine. Gândiți-vă. Aveau 28 de aruncătoare de mine. Ce țară are 28 de aruncătoare de mine? 28 de bărci pentru a arunca mine”, a continuat el.

Regatul Unit nu a confirmat încă public trimiterea de dragoare de mine în Strântoarea Ormuz, deşi Marea Britanie a lucrat la elaborarea unui plan „practic” pentru redeschiderea strâmtorii.

De asemena, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Franța, Pascal Confavreux, a intrat în direct la Fox News și a spus că Franța va ajuta navele la traficul prin Strâmtoarea Ormuz, fără a da însă detalii despre gradul de implicare și dispozitivele tehnice pe care le va folosi.

Reamintim că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primit săptămâna trecută la Casa Albă, iar presa a relatat, pe surse, că Donald Trump a fost furios pe lipsa de ajutor din partea aliaților. Ulterior, secretarul general al NATO a informat unele capitale că preşedintele SUA doreşte angajamente concrete în următoarele câteva zile pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz.

Marea Britanie va găzdui săptămâna viitoare o nouă rundă de discuţii cu aliaţii non-americani privind modalităţile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, a declarat vineri un oficial britanic la curent cu planurile, citat de Politico. Oficialii din 41 de ţări urmează să se reunească pentru prima dată de când preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu cu Iranul, a precizat oficialul.

În același timp, fostul ofițer de eliminare a explozibililor din cadrul Marinei, Tom Sauer, a explicat, duminică, la Fox News, modul în care forțele americane se pregătesc să cerceteze Strâmtoarea Ormuz în căutarea unor posibile mine iraniene.

Sauer a avertizat că misiunea cu miză mare ar putea dura zile întregi. Între timp, discuțiile de pace dintre SUA și Iran au eșuat în acest weekend.

Mai mulți oficiali americani au confirmat duminică, pentru Fox News, că Iranul a minat Strâmtoarea Hormuz. Aceștia au declarat că SUA intenționează să desfășoare operațiuni de deminare în următoarele zile.

Confirmarea vine după ce au apărut întrebări legate de posibilitatea ca Teheranul să blufeze în privința plantării de mine în strâmtoare, în contextul discuțiilor de pace cu SUA.

Donald Trump a spus că deblocarea strâmtorii ar putea „dura puţin”, dar apoi a adăugat că nu va „dura mult” să „curăţe” strâmtoarea.

Iar cu o zi în urmă, Axios a anunțat, citând un oficial american sub protecția anonimatului, că mai multe nave ale Marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, lucru confirmat ulterior de Donald Trump.