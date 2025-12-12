Alexandru Nazare, întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Europene. Discuții la Bruxelles despre buget și relansarea economică

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, înaintea reuniunii ECOFIN de la Bruxelles, discuțiile vizând stadiul execuției bugetare la final de an, măsurile de relansare economică deja implementate de România și calendarul estimat pentru adoptarea bugetului aferent anului 2026. „I-am reafirmat Comisarului Dombrovskis angajamentul României de a rămâne un partener predictibil şi responsabil, dedicat consolidării disciplinei bugetare şi cooperării europene”, transmite Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Totodată, oficialul român a anunțat că participă la o nouă reuniune ECOFIN, desfășurată la Bruxelles, unde va readuce în discuție prioritățile și interesele strategice ale României la nivel european.

„Azi a început o nouă reuniune ECOFIN la Bruxelles, unde voi relua priorităţile şi interesele strategice ale României la nivel european”, a concluzionat ministrul Finanțelor.