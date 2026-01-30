Alertă pentru pacienți! Cum vrea CNAS să taie "din pix" încă o zi din banii de concediu medical

O nouă controversă riscă să afecteze veniturile salariaților din România. Asta după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat un proiect de norme care modifică modul de calcul pentru indemnizația de concediu medical.

Deși legislația primară, respectiv OUG nr. 91/2025, prevede că prima zi de concediu medical nu se plătește, instituția încearcă să impună o interpretare prin care se scade din calcul prima zi lucrătoare din intervalul de boală. Această „nuanță” birocratică ar putea reduce nejustificat banii primiți de pacienți, transformând o măsură de austeritate într-o penalizare financiară suplimentară, neprevăzută de lege.

Experții fiscali atrag atenția că modificarea propusă de CNAS contravine legii superioare și creează situații discriminatorii pentru angajați. Luminița Obaciu, membră în Comitetul Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, a explicat că normele metodologice ar trebui doar să clarifice legea, nu să o completeze cu sancțiuni noi. Problema majoră apare în cazul concediilor medicale care încep într-o zi nelucrătoare, cum ar fi sâmbăta, duminica sau o sărbătoare legală.

Conform legii, acea zi de weekend ar trebui să fie considerată „prima zi neplătită”, fără a afecta salariul, deoarece oricum nu era o zi remunerată.

“Această abordare schimbă efectul juridic al OUG nr. 91/2025 și conduce, în practică, la introducerea unei zile neplătite suplimentare, care nu este prevăzută de ordonanță. Normele metodologice nu pot modifica sau completa actul normativ de rang superior, ci au exclusiv rolul de a explica și aplica prevederile legale existente”, a declarat Luminița Obaciu, membră în cadrul Comitetului Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali.

Totuși, prin exemplul de calcul propus de CNAS, dacă un pacient primește concediu medical începând de duminică, autoritățile intenționează să nu considere duminica drept ziua de penalizare, ci să taie din indemnizație ziua de luni, care este prima zi lucrătoare. Astfel, pacientul pierde efectiv o zi reală de salariu, deși legea spune că se scade prima zi calendaristică de concediu (duminica), nu prima zi de muncă. Această interpretare forțată a textului legislativ duce la scăderea veniturilor asiguraților în mod abuziv, aplicând o dublă măsură în funcție de ziua în care debutează afecțiunea medicală.

Dincolo de impactul direct asupra buzunarului pacientului, noua regulă aruncă în haos și departamentele de salarizare ale companiilor. Legislația actuală împarte clar responsabilitatea plății între angajator și bugetul FNUASS pe zile calendaristice, însă eliminarea arbitrară a unei zile lucrătoare din calcul face imposibilă o aplicare corectă a acestor tranșe de plată.

Consultanții fiscali avertizează că, dacă acest proiect va fi aprobat în forma actuală, va genera nu doar confuzie și calcule eronate de salarii, ci și un val de litigii între angajați, angajatori și stat, din cauza contradicției evidente dintre Ordonanța de Urgență și normele sale de aplicare.