Alegeri parlamentare 2020. Duminică dimineață, Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a prezentat la urne pentru a vota la alegerile care vor decide soarta României pentru următorii patru ani. Acesta a declarat ca a dat un vot împotriva incompetenței, adăugând că a votat pentru ca românii să își ia viața înapoi

„Am votat astăzi pentru ca românii să îşi ia viaţa înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret şi specialişti capabili pentru gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei. Am votat pentru producătorii români, pentru firmele româneşti şi îndemn pe toţi românii să vină astăzi la vot. Este un vot crucial pentru următorii 4 ani şi să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei care au fost cuminţi să le aducă daruri şi pentru cei care au fost obraznici să le aducă nuiaua”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă se va vaccina pentru COVID, liderul PSD a răspuns: „Categoric. O să mă vaccinez și eu și familia mea”.

Tot ce trebuie să știi despre alegerile parlamentare

Până la ora 8:00, au votat în România, pentru Parlament, 1,29 % dintre cei înscriși în listele electorale, adică 236.151 de persoane, potrivit Autorității Electorale Permanente.

Comparativ, la alegerile locale de pe 27 septembrie, până la ora 8:00 votaseră 1,89% dintre românii înscriși pe liste.

La alegerile parlamentare anterioare, cele din 2016, prezența la vot a fost de 1,85% la ora 8:00, adică sub nivelul de la alegerile locale din septembrie anul acesta, care s-au desfășurat în condiții de pandemie. Și, oricum, prezența la alegerile locale este, tradițional, mai mare decât cea de la alegerile parlamentare.

Urmează să vedem, după cifrele de la ora 10:00, cât de mult va conta pandemia de coronavirus și regulile de protecție sanitară impuse de acestea.

Ce e special la aceste alegeri parlamentare din 2020

Important de amintit aici este că premierul Ludovic Orban a anunțat, în urmă cu două zile, că locuitorii din comunele și orașele plasate în carantină nu vor avea nevoie de declarație pe proprie răspundere pentru a merge să-și exercite dreptul constituțional de vot.

„Exercitarea dreptului de vot trebuie să fie neîngrădită şi în zonele de carantinare. Orice cetăţean, chiar dacă este într-o localitate care este temporar sub carantină are libertatea de a se duce la secţia de vot şi să voteze, fără să dea declaraţii. E ziua votului, toată lumea ştie că oamenii merg să-şi exercite dreptul de vot. Avem CNSU în cursul zilei de mâine, înainte de şedinţa de guvern, după care în şedinţa de guvern vom transpune propunerea CNSU în modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă”

COVID-19 și votul. Ce fac cei infectați

Cu totul alta este situația pentru cei plasați individual în carantină. Aceștia trebuie să rămână la domiciliu sau în locul în care au anunțat că își vor petrece perioada de izolare. Dar există o soluție și pentru aceștia: votul cu urna mobilă.

„Să nu se înţeleagă că cei care sunt carantinaţi pot să se ducă să voteze. Cei care sunt carantinaţi ca urmare a unei decizii a direcţiei de sănătate publică trebuie să stea la domiciliul sau la locaţia la care şi-au stabilit carantina. Ei îşi vor putea exercita dreptul de vot prin urna mobilă. Trebuie să solicite biroului electoral al secţiei de votare deplasarea urnei mobile speciale şi se va deplasa urna mobilă specială pentru ca persoanele izolate, carantinate să poată să îşi exercite dreptul de vot”

Deocamdată, potrivit AEP, doar 40 de persoane din toată România au ales să cheme la domiciliu urna mobilă.