Politica ALDE, poate singurul partid fără prezidențiabil. Formațiunea susține referendumul







Într-un peisaj electoral cu nu mai puțin de 17 aspiranți la fotoliul prezidențial, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) face notă discordantă: nu și-a desemnat candidat la alegerile prezidențiale din 20 octombrie.

ALDE nu are bani de prezidențiabil

Președinta ALDE, Arina Spătaru , a declarat că, deși nu va avea prezidențaibil, formațiunea pe care o conduce va susține referendumul constituțional privitor la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Lidera ALDE a motivat că, pentru a participa la prezidențiale și referendum, ar fi nevoie de resurse financiare pe care formațiunea nu le are în acest moment. Totuși, Arina Spătaru a făcut apel la donatori să contribuie financiar pentru campania partidului pe care îl conduce.

Arina Spătaru a mai spus că, în acest moment, prioritară este respectarea valorilor Uniunii Europene, precum democrația, demnitatea umană, libertatea și egalitatea.

ALDE critică PAS

Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa a mai spus că echipa partidului va acorda prioritate Referendumului Constituțional din 20 octombrie, dar a criticat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare.

Arina Spătaru spune că politica actualei puteri nu mai este „matură și democratică” și a comparat situația actuală a Republicii Moldova cu cea de la alegerile din 1996 din Federația Rusă.

„Noi ne-am pregătit încă din toamna trecută pentru vremuri grele, am redus statele de personal și am închis toate sediile din țară. Am devenit o echipă mică și eficientă.

Fiecare om din echipa noastră îndeplinește mai multe funcții și lucrează voluntar. Însă, pentru a participa la prezidențiale și referendum, este important să avem resurse, cum ar fi voluntari, benzină și ziare”, a mai spus Arina Spătaru, președinta ALDE.

Precizările făcute de președinta formațiunii vin în contextul în care, în urmă cu câteva săptămâni, vicepreședintele ALDE Ștefan Savițchi a părăsit formațiunea și și-a anunțat candidatura la prezidențiale ca independent. În acel moment, Ștefan Savițchi a declarat că „s-a despărțit frumos” de colegii din ALDE.

Aglomerație de candidați

