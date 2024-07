Politica Un deputat al lui Șor, prins fără RCA și revizie tehnică







Fostul deputat socialist Vasile Bolea, în prezent trecut la partidul neparlamentar „Renaștere”, afiliat condamnatului fugar Ilan Șor, a fost prins de polițiștii din Republica Moldova fără RCA și revizie tehnică.

Fără asigurare și inspecție tehnică

Incidentul s-a produs pe 8 iulie, în jurul orei 17:30, în localitatea Cimișlia, potrivit NewsMaker. Politicianul se afla în mașina personală când a fost oprit de polițiști. La control, aceștia au constatat că deputatul Vasile Bolea nu avea nici revizia tehnică și nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

Politicianul este cel care le-a spus polițiștilor că este deputat. Cel care-l controla a părut neîncrezător: „Aveți legitimația de deputat? Puteți să ne-o prezentați ca să vedem că sunteți, într-adevăr, deputat? E valabilă? Are termen de valabilitate? Nu are termen de valabilitate? Eu nu știu, eu deputat nu am fost”, i-a răspuns polițistul lui Vasile Bolea.

Incidentul a fost confirmat de Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), pentru Ziarul de Gardă. Aceasta a precizat că „documentarea care apare în video este autentică” și că „polițistul care a înregistrat cazul este angajat al IGP”.

Pentru încălcarea prevederilor din legile rutiere, deputatul a fost amendat cu 1.950 de lei.

Cine este Vasile Bolea

Vasile Bolea a intrat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele Partidului Socialiștilor, partid al cărui inițiator a fost, alături de Igor Dodon și Zinaida Greceanîi.

Politicianul s-a despărțit însă de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, după o discuție cu condamnatul fugar Ilan Șor, care a avut loc în Israel. Ulterior, Vasile Bolea a intrat în partidul „Renaștere”, afiliat lui Ilan Șor, și a participat, la Moscova, la înființarea Blocului Politic „Pobeda” (Victorie), alături de ceilalți putiniști moldoveni.

Bolea, parte din „Putin Team”

Un incident ciudat a vut loc la o ședință a Parlamentului din data de 13 iunie, cu un tricou cu inscripția „Putin Team”, care costă 2.990 de ruble. Tricourile cu aceste inscripții sunt produse de mișcarea „Putin team”, înfijnțată de jucătorul rus de hochei Alexander Ovecikin, în 2017. Magazinului afirmă că „în produsul său, marca reflectă simbolurile naționale ale țării noastre, frumusețea și puterea Rusiei”.

Ovecikin l-a susținut, în campania prezidențială din 2018, pe președintele Vladimir Putin, dar după invazia din Ucraina, fostul sportiv s-a certat cu autocratul de la Kremlin și a condamnat războiul dus de Rusia contra ucrainenilor.

Vasile Bolea, fost jucător de rugby, este și șef al Departamentului Juridic al Fundației de Binefacere „Soluția“, afiliată fostului președinte moldovean Igor Dodon, cercetat penal pentru mai multe infracțiuni, printre care și trădare de patrie.