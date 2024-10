Monden Al Pacino, la un pas de moarte. Nu a avut puls câteva minute







Al Pacino a dezvăluit că în 2020 a fost la un pas de moarte, declarând în cadrul a două interviuri că preț de câteva minute „nu a avut plus”.

Al Pacino, detalii despre suferința cauzată de Covid

Într-un interviu recent acordat publicațiilor The New York Times și revista People, actorul legendar, cunoscut pentru rolurile sale din „Nașul” și „Scarface”, a rememorat perioada dificilă prin care a trecut în 2020, când a fost infectat cu virusul COVID-19. La acea vreme, vaccinurile nu erau încă disponibile, iar actorul, acum în vârstă de 84 de ani, a descris această experiență ca fiind una extrem de dificilă și periculoasă.

Al Pacino a povestit despre starea de sănătate precară pe care o avea în acele zile, menționând că se simțea „neobișnuit de rău” și că a suferit de febră și deshidratare severă. La un moment dat, a pierdut cunoștința, iar starea sa s-a deteriorat rapid, ceea ce a condus la intervenția unei echipe medicale. „Stăteam acolo, în casa mea, şi am dispărut. Aşa. Nu aveam puls”, și-a amintit el cu emoție, vorbind despre clipele în care, în propria sa casă, a simțit că își pierde viața.

Îngrijirea a fost asigurată de o echipă de paramedici și medici, care au ajuns în scurt timp la locul incidentului.

„Aveau nişte costume care păreau că vin din spaţiu sau ceva de genul ăsta”, a spus el. „A fost oarecum şocant să deschizi ochii şi să vezi asta. Toţi erau în jurul meu şi spuneau: „S-a întors. E aici”.

„Am crezut că am experimentat moartea”

În discuția cu revista People, Al Pacino și-a exprimat incertitudinea cu privire la ceea ce i s-a întâmplat cu adevărat în acele momente critice, întrebându-se dacă a fost vorba despre o experiență apropiată de moarte. Chiar dacă asistenta i-a confirmat absența pulsului, actorul a mărturisit că a avut îndoieli cu privire la această posibilitate.

„Am crezut că am experimentat moartea. Poate că nu... Nu cred că am murit. Toată lumea a crezut că am murit. Cum aş putea fi mort? Dacă am fost mort, am leşinat”.

Într-un interviu acordat The New York Times, Pacino a clarificat că nu a avut parte de viziuni precum lumina albă asociată adesea cu experiențele de moarte clinică:

„Aşa cum spune Hamlet: „A fi sau a nu fi”; „Ţara nedescoperită din al cărei tărâm nu se întoarce niciun călător”. Şi spune două cuvinte: 'Nu mai există'. Nu a mai fost. Te-ai dus. Nu m-am gândit la asta în viaţa mea”, a spus Pacino. „Dar ştiţi actorii: sună bine să spui că am murit o dată. Ce este atunci când nu mai există?”.

Când a fost întrebat de People dacă întâlnirea sa cu moartea i-a schimbat modul de viaţă, el a răspuns: „Deloc”.

Pacino detaliază experienţa în viitorul său volum de memorii, „Sonny Boy”. Cel mai recent film al său - intitulat „Modì, Three Days on the Wing of Madness” - a avut premiera săptămâna trecută la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de film de la San Sebastián.

Al Pacino, din nou tată, la 83 de ani

Discutând despre fiul său, Roman, născut în iunie 2023, Al Pacino a subliniat că băiețelul său este într-o perioadă de creștere și dezvoltare, spunând că „acum învață lucruri”. Relația cu fiul său l-a inspirat să își împărtășească povestea de viață, motiv pentru care actorul a decis să publice un volum de memorii, care va apărea în 8 octombrie, unde va dezvălui detalii personale și reflecții despre viața sa.

Legătura dintre Al Pacino și Noor Alfallah, cu care are o diferență de vârstă de 54 de ani, a adus în prim-plan discuții legate de suportul financiar pentru creșterea micuțului Roman. Alfallah, în vârstă de 29 de ani, urmează să primească lunar o sumă de 30.000 de dolari din partea actorului, bani care vor fi folosiți pentru îngrijirea copilului. Această sumă ar putea crește pe măsură ce se evaluează veniturile lui Pacino, iar cei doi au ajuns recent la un acord privind custodia.

Pe lângă contribuția lunară, Al Pacino s-a angajat să facă și alte plăți semnificative către Alfallah. Acestea includ o sumă inițială de 110.000 de dolari, precum și o contribuție de 15.000 de dolari anual pentru educația lui Roman, bani care vor fi depuși într-un fond educațional. Aceste măsuri reflectă angajamentul său de a asigura un viitor stabil pentru fiul său, chiar și la vârsta de 83 de ani, demonstrând importanța pe care o acordă acestui nou capitol din viața sa, potrivit TMZ.