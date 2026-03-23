Ajutorul pentru pensionari, întârziat. Banii ar putea ajunge după Paște

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat la România TV că sprijinul financiar destinat pensionarilor cu venituri mici ar putea ajunge mai târziu decât era estimat inițial, inclusiv după perioada sărbătorilor pascale.

Oficialul a precizat însă că măsurile de ajutor nu sunt anulate, ci doar influențate de întârzieri administrative și bugetare.

Pachetul de sprijin vizează mai multe categorii de pensionari, în funcție de nivelul veniturilor. Potrivit ministrului, „e vorba despre 1.000 de lei, în două tranșe, pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei”, în timp ce alte praguri prevăd sume mai mici pentru veniturile mai ridicate, până la 3.000 de lei. Măsura ar urma să acopere milioane de beneficiari, atât din sistemul contributiv, cât și din cel militar.

Totuși, oficialul a atras atenția că implementarea ar putea fi întârziată. Acesta a explicat că problemele legate de buget și actele necesare pun presiune pe calendarul inițial: „Întârzierea bugetului și a actului care să pună în aplicare acest pachet ne pune în risc de a nu putea acorda primul sprijin înainte de Paște, ci probabil după Paște”.

Chiar și în acest context, Ministerul Muncii susține că lucrează pentru ca plățile să fie făcute cât mai aproape de termenele anunțate inițial. „Facem tot posibilul să facem lucrurile înainte de Paște cu prima tranșă și a doua tranșă înainte de Crăciun”, a mai declarat ministrul.

În privința temerilor legate de sistemul de pensii, Florin Manole a respins categoric scenariile privind creșterea vârstei de pensionare. „Nu avem nicio discuție, nicio înțelegere, niciun proiect pentru a crește vârsta de pensionare”, a subliniat acesta, încercând să calmeze zvonurile apărute în spațiul public.

Pe termen mediu și lung, autoritățile discută însă despre modul în care vor fi ajustate pensiile. Ministrul a explicat necesitatea unei indexări mai consistente începând cu 2027, recunoscând că actualul context economic pune presiune pe veniturile seniorilor. „Vom încerca să avem un procent mai crescut al indexării”, a precizat acesta, fără a oferi însă cifre exacte în acest moment.

De asemenea, sunt avute în vedere și alte ajustări ale sistemului, inclusiv în ceea ce privește contribuțiile aplicate pensiilor mai mari, însă deciziile finale urmează să fie discutate în perioada următoare.

Referindu-se la procesul de recalculare a pensiilor, ministrul a afirmat că acesta continuă în ritm constant, cu zeci de mii de dosare procesate lunar, dar a admis că există încă întârzieri care afectează așteptările beneficiarilor.