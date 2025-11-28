Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală

Afaceristul Ioan Neculaie a fost condamnat, vineri, la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală, hotărâre pronunțată de Tribunalul Brașov, potrivit portalului instanțelor. Decizia nu este definitivă.

„Condamnă pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)”, se arară în soluția postată.

De asemenea, instanța l-a condamnat la o pedeapsă complementară: timp de cinci ani după executarea condamnării, acesta nu va putea fi ales în autorități publice, nu va putea ocupa funcții publice sau funcții care presupun exercițiul autorității de stat și nu va putea fi administrator al unei societăți comerciale.

În același timp, instanța „deduce din pedeapsa închisorii duratele reținerii din data de 28 ianuarie 2016 și arestării preventive din 8 februarie 2016 până la 8 martie 2016 inclusiv”.

Dosarul în care a fost judecat datează din 2016, când procurorii au început o investigație amplă privind modul în care Neculaie ar fi administrat sumele provenite din firmele pe care le controla.

Ancheta a vizat suspiciuni privind retragerea ilegală de bani din societățile comerciale, sume provenite din activități precum transferurile de jucători și încasările din drepturile de televizare ale unor meciuri importante. Prejudiciul estimat de anchetatori era de 40 de milioane de lei.

Neculaie s-a făcut remarcat prin investițiile realizate în mai multe domenii, prin participarea la proiecte locale și prin activitatea sa în fotbalul brașovean.