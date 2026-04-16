Aeronavele F-16 românești au escortat un avion de spionaj rusesc. Prima intervenție a detașamentului Carpathian Vipers în Lituania

Avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au interceptat o aeronavă de tip IL-20 aparținând Federației Ruse, care zbura fără contact radio în spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice, marcând prima misiune a detașamentului „Carpathian Vipers” dislocat în Lituania, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN).

MApN a anunțat că aeronavele românești au fost ridicate de la sol pentru a identifica și monitoriza o aeronavă rusă de tip IL-20 COOT A, detectată fără comunicare cu autoritățile de trafic aerian.

Potrivit comunicatului oficial, avioanele F-16 au efectuat procedurile standard de poliție aeriană, reușind să identifice vizual aeronava și să o escorteze până la ieșirea din zona de interes. Astfel de intervenții sunt considerate măsuri de rutină în cadrul misiunilor NATO, în special în regiuni cu activitate aeriană intensă.

Avionul IL-20 este utilizat de Federația Rusă pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere electronică. Aceste aeronave operează frecvent în apropierea spațiului aerian al statelor membre NATO, ceea ce determină reacții rapide din partea forțelor aliate.

Intervenția marchează debutul operațional al detașamentului „Carpathian Vipers”, dislocat în baza aeriană Šiauliai din Lituania. Începând cu 1 aprilie 2026, România participă la o nouă rotație a misiunii de Poliție Aeriană Întărită a NATO.

Detașamentul este compus din aproximativ 100 de militari și șase aeronave F-16 Fighting Falcon. Misiunea lor se va desfășura până în iulie 2026 și face parte din efortul colectiv al Alianței de a proteja spațiul aerian al statelor baltice – Lituania, Letonia și Estonia – care nu dispun de aviație de luptă proprie.

Conform MApN, „avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian”.

Misiunea de Poliție Aeriană a NATO în statele baltice este activă din 2004, odată cu aderarea acestora la Alianță. În contextul tensiunilor crescute dintre NATO și Rusia, intensificate după anexarea Crimeei în 2014 și invazia Ucrainei din 2022, frecvența interceptărilor a crescut semnificativ.

Potrivit NATO, aeronavele aliate sunt ridicate frecvent pentru a intercepta avioane militare ruse care nu transmit planuri de zbor sau nu mențin contact radio:

Aceste misiuni nu sunt considerate acte de agresiune directă, ci proceduri standard de monitorizare și descurajare.

Participarea României la această misiune reflectă angajamentul față de securitatea colectivă a NATO și consolidarea flancului estic al Alianței. Prezența aeronavelor românești în Lituania contribuie la creșterea capacității de reacție rapidă în regiune și la menținerea unei posturi defensive credibile.

În același timp, incidentele de acest tip evidențiază nivelul ridicat de activitate militară în proximitatea granițelor NATO și necesitatea unor mecanisme eficiente de comunicare și prevenire a escaladării.