Adolescenții australieni se revoltă contra cenzurii: Nu ne puteți închide gura

Australia se confruntă cu o dispută legală majoră privind legea care interzice copiilor sub 16 ani accesul pe platformele de social media, o măsură menită să protejeze tinerii de conținut dăunător.

Doi adolescenți au contestat în fața Curții Supreme a țării constituționalitatea acestei legi, susținând că le încalcă dreptul la comunicare liberă.

Începând cu 10 decembrie, companii precum Meta, TikTok și YouTube vor trebui să se asigure că australienii cu vârste sub 16 ani nu pot deține conturi pe platformele lor.

Legea a fost promovată de guvern și de susținătorii acesteia ca o măsură necesară pentru protejarea copiilor de conținut dăunător și algoritmi care ar putea avea efecte negative asupra lor.

Cu toate acestea, Noah Jones și Macy Neyland, ambii în vârstă de 15 ani, susținuți de grupul de drepturi Digital Freedom Project (DFP), argumentează că interdicția ignoră complet drepturile copiilor. Macy Neyland a declarat:

„Nu ar trebui să fim reduși la tăcere. E ca în cartea lui Orwell, 1984, și asta mă sperie.”

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a comentat cazul în fața parlamentului, subliniind poziția fermă a guvernului:

„Nu vom fi intimidați de amenințări. Nu vom fi intimidați de contestații legale. Nu vom fi intimidați de marile companii tehnologice. În numele părinților australieni, vom rămâne fermi.”

DFP a anunțat că dosarul a fost depus la Curtea Supremă miercuri. Organizația susține că adolescenții depind de social media pentru informații și socializare, iar interdicția ar putea afecta în mod disproporționat grupuri vulnerabile, inclusiv tinerii cu dizabilități, adolescenții din comunitățile indigene, cei din zone rurale sau izolate și tinerii LGBTIQ+.

Conducătorul DFP, John Ruddick, parlamentar din New South Wales, a explicat că provocarea juridică se va concentra pe impactul legii asupra comunicării politice și asupra proporționalității măsurii în raport cu scopurile urmărite.

Grupul recomandă alte metode pentru creșterea siguranței online, inclusiv programe de alfabetizare digitală, introducerea obligatorie a funcțiilor adecvate vârstei pe platforme și tehnologii de verificare a vârstei cu protecții sporite pentru confidențialitate.

Noah Jones a declarat că politica guvernamentală este „lentă" și a adăugat:

„Suntem adevărații nativi digitali și vrem să rămânem educați, robusti și pricepuți în lumea noastră digitală... Ar trebui să protejeze copiii cu măsuri de siguranță, nu cu tăcere.”

Mass-media australiană a relatat anterior că Google, proprietarul YouTube, ia în considerare, de asemenea, inițierea unei provocări constituționale.

În timp ce companiile tehnologice se opun măsurii, interdicția beneficiază de sprijinul majorității adulților din Australia, conform sondajelor.

Totuși, unii specialiști în sănătate mintală avertizează că măsura ar putea izola copiii și că ar putea determina tinerii să migreze către colțuri ale internetului mai puțin reglementate.