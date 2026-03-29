Adio bani în plic la nuntă. Cum se dă mai nou darul

Adio bani în plic la nuntă. Cum se dă mai nou darulDecor nunta. Sursa foto: Freepik
Darul la nuntă se plătește mai nou cu cardul, pe POS-ul mirilor. Ioana Șelner, consultant în domeniu a explicat la un podcast, că banii în plic nu se mai poartă. Darul se virează direct în contul bancar al proaspeților căsătoriți.

Mirii cu POS la purtător

Există o nouă modalitate de a da darul la nunți, potrivit consultatului Ioana Șelner. Mai exact POS-ul mirilor. ”Majoritatea nuntașilor plătesc digital. Mirii își pun pe telefon un POS și invitații trec cardul prin POS-ul mirilor.

Sau se plătește în cripto, se plătește în NFT, se plătește cum vrei. Sau cu diverse cadouri, bijuterii, diferite vacanțe. Nu mai e neapărat moda cu plicul. Mai sunt foarte puține evenimente cu plic, majoritatea sunt tehnologizate”, a spus aceasta.

Nunta în Grecia sau în România?

Din ce în ce mai mulți miri decid să se căsătorească în Grecia. Motivele sunt diferite, dar și costurile se numără printre ele. Pe de altă parte, mulți nuntași aleg să își facă și vacanța în jurul datei căsătoriei. ”Nunta în Grecia este diferită de nunta în România. În Grecia, toate plajele sunt publice, dar există plaje neamenajate.

Ce plan are Donald Trump pentru Iran. Netanyahu dorește extinderea operațiunilor militare în Liban. Live text
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  30 martie 2026. Iran (VI)

Sunt localuri care au astfel de plaje în apropiere. Asta se poate întâmpla pentru destinația Thasos. Dar cei care aleg această variantă știu asta. În Halkidiki sunt restaurante cu plaje neamenajate. Diferența de bani nu este foarte mare între cele două. Mulți invitați profită și își iau și vacanță în acea perioadă. Mai ales că nimeni nu vine până în Grecia pentru o zi”, a mai spus Ioana Șelner.

Cât costă organizarea unei nunți în Grecia

Iar pentru un astfel de eveniment, mai exact masă, organizare, inclusiv muzica și fotograful, costurile se ridică la peste 10.000 de euro. ”50 de persoane pentru Halkidiki, nuntă, arcadă pe plajă, DJ, foto/video, organizare, planificare, consultanță, totul costă în jur de 15.000 de euro. În țară costurile sunt mai mari”, a mai spus consultantul.

