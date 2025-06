Social Activitate independentă fără firmă și contabilitate. Statul oferă condiții mai simple pentru freelanceri







Orice persoană care oferă servicii, fără a avea o firmă sau un statut juridic, va putea începe o activitate independentă într-un mod simplu, rapid și gratuit. Guvernul Republicii Moldova a aprobat o decizie care vine în ajutorul celor care lucrează pe cont propriu – cunoscuți și sub numele de freelanceri.

Pentru a-și începe activitatea, nu va mai fi nevoie de proceduri complicate. Persoana trebuie doar să trimită online o notificare și o declarație pe propria răspundere către Agenția Servicii Publice. Nu se percep taxe. Nici drumuri la ghișee. Totul se face digital, direct de pe calculator sau telefon.

Fără contabilitate, fără rapoarte

Una dintre cele mai importante schimbări este eliminarea birocrației. Cei care aleg acest regim nu vor mai fi obligați să țină contabilitate. Nu vor fi obligați nici să depună rapoarte fiscale lunare sau trimestriale.

În schimb, vor achita un singur impozit, de 15%. Acesta va acoperi toate contribuțiile: impozitul pe venit, contribuțiile sociale, asigurarea medicală și taxele locale. Regimul este valabil doar dacă veniturile anuale nu trec de 1,2 milioane de lei.

Înregistrare și încheiere simplificată

Procesul de înregistrare a unei activități independente este rapid și nu implică costuri. Tot ce trebuie făcut este completarea online a unor formulare simple, fără deplasări și fără dosare. La fel de ușor va fi și încheierea activității. Printr-o simplă notificare transmisă către Agenția Servicii Publice și banca la care persoana are cont.

„Este un proiect foarte important atât pentru piața muncii, cât și pentru noi ca țară, ca să putem oferi acestor oameni, care participă efectiv pe piața muncii, serviciile sociale - fie la această etapă a vieții, fie la etapa de pensionare”, a declarat prim-ministrul Dorin Recean.

Mii de moldoveni lucrează deja așa

Numărul persoanelor care desfășoară o activitate independentă este în creștere de la an la an. Potrivit datelor oficiale, în 2018 erau înregistrați aproximativ 38.000 de prestatori independenți. În 2024, cifra a trecut de 54.000. Aceștia activează în domenii diverse, cele mai populare fiind industriile creative, sectorul IT, consultanța profesională, marketingul și alte servicii specializate.

„Noi ne dorim să dezvoltăm această categorie în Republica Moldova ca parte a noii economii și să încurajăm încadrarea tinerilor și a altor categorii în câmpul muncii. Ne dorim ca acest regim fiscal, care este unul nou, în absolută premieră pentru Republica Moldova, să fie cât mai digital și cât mai simplu pentru această categorie”, a precizat ministra Economiei, Doina Nistor.