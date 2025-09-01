International Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al Hamas, ar fi fost ucis într-un atac israelian în orașul Gaza







Din cuprinsul articolului Hamas a rămas fără purtător de cuvânt

Abu Obeida ar fi fost ucis în Gaza, anunță armata israeliană.

Armata israeliană (IDF) a anunțat că Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al Hamas, a fost ucis într-un atac aerian asupra orașului Gaza. Hamas nu a confirmat până acum informația, notează BBC. Dar imaginile furnizate de IDF arată locul în care a avut loc atacul.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a felicitat IDF și serviciul Shin Bet pentru „execuția impecabilă” a operațiunii, într-un mesaj publicat pe platforma X. Oficial, partea israeliană susține că lovitura a vizat o țintă de comandă în orașul Gaza.

Hamas nu a confirmat, deocamdată, moartea lui Abu Obeida. Mișcarea susține însă că zeci de civili au fost uciși sau răniți în urma bombardării unei clădiri rezidențiale din cartierul al-Rimal, o zonă dens populată din centrul orașului Gaza.

Jurnaliști locali au semnalat cel puțin șapte morți și 20 de răniți, inclusiv copii. Martori au descris panică și haos. Un frizer aflat la circa 100 de metri a relatat pentru BBC că exploziile au fost „înspăimântătoare”, iar oamenii fugeau în toate direcțiile. Armata israeliană (IDF) afirmă că, înaintea loviturii, „au fost luate multiple măsuri de reducere a riscului asupra civililor”, între care folosirea de muniție de precizie, supraveghere aeriană și informații suplimentare. BBC precizează că nu a putut verifica independent afirmațiile niciunei părți.

Potrivit IDF și agenției Shin Bet, operațiunea a fost posibilă pe baza unor informații care ar fi identificat ascunzătoarea lui Obeida. Relatări de la fața locului indică faptul că cinci rachete au lovit simultan etajele doi și trei ale unei clădiri cu șase niveluri din al-Rimal. Venind din două direcții diferite. Apartamentul vizat ar fi găzduit anterior un cabinet stomatologic. Martori au mai spus că, după atac, s-ar fi văzut în aer bancnote în valoare de sute de mii de dolari. Proveniența acestora nu a fost clarificată.