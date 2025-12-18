A murit profesorul Mircea Coșea, după o grea suferință

Profesorul Mircea Coșea (83 de ani) a murit. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva minute de postul Realitatea Plus care a citat informația jurnalistului Bogdan Tiberiu Iacob. Mircea Coșea ieșise de curând din spitalul Floreasca.

Pe 23 noiembrie, profesorul Mircea Coșea a suferit o criză majoră și nu a mai ajuns la emisiunea de la România TV, acolo unde era așteptat. Celebrul economist, fost ministru și deputat în perioada 2004-2008, a trimis atunci un mesaj prin care a anunțat că s-a simțit rău și a avut nevoie să fie transportat la spital de urgență. A fost operat de profesorul dr. Mircea Beuran. Din ce se știe, profesorul avea cancer.

Ziua națională de 1 decembrie a petrecut-o în spital, în convalescență. După ce a ajuns acasă, pe 4 decembrie, profesorul Mircea Coșea a scris un text pe pagina sa de Facebook, în care explica prin ce a trecut și adresa mulțumiri persoanalului medical de la Spitalul de Urgență Floreasca.

Mircea Coșea: „Uneori sănătatea nu depinde doar de știința medicală”

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale m-a ”reparat” și de această dată. Îi mulțumesc, îl admir, îi sunt recunoscător dar nu despre domnia sa vreau să vorbesc de această dată.

Stimați prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea nu depinde doar de știința medicală, ci și de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de față am văzut și am simțit pe propria piele cum știința eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puțin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenților medicali.

Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii și colectări să nu ”analizez” modul cum funcționează sistemul sanitar, pe un eșantion reprezentat de salonul cu pacienți aflați în chinurile durerilor și stresului post operatoriu.

Concluzia: Surprinzătoare dar adevărată. O săptămână, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelență. Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu ”spitalul” pot spune că își practică meseria cu eleganță. De ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitate a muncii unor românce: doamnele și domnișoarele asistente medicale”, transmitea Mircea Coșea la începutul lunii decembrie

Fost secretar de stat între 1993 și 1996, în guvernul lui Nicolae Văcăroiu, Coșea este o voce cunoscută în spațiul public în domeniul economiei.