Monden A murit o celebră artistă din SUA. A avut trei nominalizări la premiile Grammy







Angie Stone, cântăreața de soul și R&B, a murit într-un accident rutier. Tragedia s-a petrecut în Alabama, în timp ce artista se întorcea de la un concert. Cântăreața era cunoscută pentru piese precum „No More Rain (In This Cloud)” și „Wish I Didn’t Miss You”.

Angie Stone a murit la 63 de ani

După concertul susținut vineri în Alabama, Angie Stone călătorea spre Atlanta alături de alte nouă persoane, într-o dubiță Sprinter, când s-a produs accidentul. Potrivit apropiate sale, nu există încă informații despre celorlalți pasageri.

„Vocea şi spiritul lui Angie Stone vor trăi veşnic în inimile celor pe care i-a atins. Detaliile cu privire la serviciile memoriale vor fi anunţate de familie în timp util”, a declarat Yvonne Forbes, reprezentanta echipei sale.

A lăsat în urmă o carieră impresionantă

Originară din Columbia, Carolina de Sud, Angie Stone și-a început cariera în divertisment la sfârșitul anilor ’70, ca membră a grupului de rap feminin The Sequence, cunoscut pentru hitul „Funk You Up”.

Ulterior, ea s-a dedicat muzicii neo-soul și R&B, lansând albume de succes precum „Black Diamond”(1999) și „Mahogamy Soul”(2001). Într-un interviu din 2020 pentru emisiunea The Breakfast Club, Stone a vorbit despre începuturile sale și despre momentele dificile întâmpinate.

„Am fost autodidactă. Am fost înfometată, am fost însetată, am fost ambiţioasă. E vorba de a avea acel microb care spune: 'Sunt o bandă elastică. Mă poţi întinde, dar nu voi exploda. Voi fi mereu eu însămi”, mărturisea ea.

Angie Stone a fost nominalizată la Grammy

Angie Stone a avut prima sa nominalizare la Grammy pentru piesa More Than a Woman, la categoria „Cea mai bună interpretare R&B de către un duo sau grup vocal”.

În 2004, piesa U-Haul de pe albumul Stone Love a fost nominalizată pentru „Cea mai bună interpretare vocală feminină R&B”, iar ultima sa nominalizare a venit în 2007 pentru piesa Baby, inclusă pe albumul The Art of Love & War.

Pe lângă muzică, Stone a avut și o carieră în actorie, cu peste 40 de apariții pe ecran. A jucat în seriale precum Girlfriends, unde a interpretat și melodia principală. De asemenea, ea a apărut în filme precum The Hot Chick, Scary Movie V și Ride Along.