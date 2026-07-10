A început admiterea la SNSPA. Ce trebuie să știe candidații

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat vineri deschiderea perioadei de înscriere pentru admiterea din acest an la programele de licență și master. Rectorul instituției, Remus Pricopie, îi invită pe viitorii candidați să consulte oferta educațională și condițiile de admitere disponibile pe platforma online a universității.

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a anunțat începerea înscrierilor pentru admiterea din acest an și a transmis un mesaj adresat viitorilor studenți.

Potrivit acestuia, alegerea unei universități înseamnă mai mult decât selectarea unui program de studii, fiind o decizie care influențează atât dezvoltarea profesională, cât și pe cea personală.

„Dacă vă pregătiți să faceți pasul către studiile universitare (licență sau masterat), vă invit să descoperiți oferta educațională a #SNSPA. Alegerea unei universități înseamnă mai mult decât alegerea unui program de studii. Înseamnă alegerea unei comunități academice și a oportunităților pe care aceasta le oferă pentru dezvoltarea profesională și personală. Ca #ȘcoalădeGuvernare și membră a alianței universitare europene #CIVICA, SNSPA oferă studenților posibilitatea de a studia într-un mediu academic conectat la marile teme ale societății contemporane și la rețele europene de educație și cercetare”, a scris rectorul pe Facebook.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul SNSPA, înscrierea se realizează prin intermediul platformei online admitere.snspa.ro.

Pot depune dosarele cetățenii români cu domiciliul stabil în România, cetățenii din statele Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.

De asemenea, sunt eligibili cetățenii de origine etnică română din Republica Moldova, Albania și Ucraina, precum și românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în străinătate.

Reprezentanții instituției de învățământ superior au anunțat că oferta educațională pentru admiterea din acest an, precum și toate condițiile de înscriere și selecție pot fi consultate pe pagina oficială de internet a SNSPA.