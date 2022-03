A 34-a zi de război. Alertă în Rusia, după ce un obuz a lovit o tabără militară. Pentagonul avertizează: „Nu ne amăgim”. Bilanțul morților crește. FOTO/UPDATE

UPDATE 27: În ciuda schimbării atenției către regiunea Donbas din estul Ucrainei, Rusia continuă să reprezinte o amenințare pentru Kiev, spune purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby.

Kirby spune că este probabil ca Rusia să își fi schimbat obiectivul ca urmare a eșecului de a cuceri rapid capitala Ucrainei – despre care susține că a fost un obiectiv cheie al operațiunilor rusești.

Kirby adaugă că, în timp ce „un număr mic” de trupe rusești s-au îndepărtat de Kiev, Pentagonul consideră că este vorba de o „repoziționare”, mai degrabă decât de o retragere.

„Nu ne amăgim – și nimeni nu ar trebui să se amăgească – cu afirmația recentă a Kremlinului că va reduce brusc și pur și simplu atacurile din apropierea Kievului. Aceasta nu înseamnă că amenințarea la adresa Kievului a luat sfârșit. (Rusia – n.r.) continuă să aplice brutalități masive asupra țării, inclusiv asupra Kievului chiar și astăzi, și continuă atacurile aeriene”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby.

UPDATE 26: Localnicii din Mykolaiv au spus că bombardarea unei clădiri a administrației locale a avut loc imediat după o scurtă perioadă de „calm relativ”, ceea ce ar însemna „câteva zile fără explozii și împușcături în oraș”.

Această seninătate temporară a fost atât de liniștitoare încât autoritățile locale au încurajat întreprinderile locale să se redeschidă și să își reia activitatea. Însă în această dimineață, o rachetă de croazieră a lovit un bloc de nouă etaje care adăpostea administrația regiunii Mykolaiv.

„Este pur și simplu oribil”, spune Nina, o vânzătoare la o băcănie unde geamurile de sticlă au fost distruse din cauza exploziei. „Dar lucrul important este că suntem în viață. Vom repara toate acestea”, adaugă ea.

Atacul din orașul-port de la Marea Neagră a avut loc cu câteva ore înainte de începerea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina pe cealaltă parte a mării, la Istanbul. Pentru localnici, acesta aruncă îndoieli asupra naturii „progresive” a negocierilor de pace.

UPDATE 25: În regiunea Zaporozhye, rușii au răpit-o pe jurnalista ucraineană Irina Dubchenko, a declarat șeful Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina. Ea a fost dusă la Donețk „pentru a desfășura acțiuni de investigație”. Irina a ascuns la ea acasă un militar Ucraina grav rănit.

UPDATE 24: Agenția de presă TASS raportează că un obuz a lovit o tabără militară în regiunea Belgorod din Rusia. Potrivit sursei citate, patru militari au fost răniți. Autoritățile locale nu raportează nicio victimă civilă.

UPDATE 23: Locuitorii orașului Belgorod din Rusia raportează o explozie în apropiere de satul Oktyabrsky. Acesta se află la aproximativ 12 kilometri de granița cu Ucraina.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a confirmat informațiile legate de explozii, fără a preciza, însă, ce s-a întâmplat, potrivit Kyiv Independent.

