A 17-a zi de război. În centrul Ucrainei, sirenele răsună de dimineață. Inamicii avansează spre Kiev. Explozii încă de la primele ore. FOTO

UPDATE 7: Cea mai mare parte a forțelor terestre rusești se află în prezent la aproximativ 25 de kilometri de centrul capitalei ucrainene, Kiev, a transmis Ministerul britanic al Apărării.

„Elemente ale coloanei rusești mari de la nord de Kiev s-au dispersat. Acest lucru are, probabil, scopul de a sprijini o încercare rusă de a înconjura orașul. Ar putea fi, de asemenea, o încercare a Rusiei de a-și reduce vulnerabilitatea la contraatacurile ucrainene, care au afectat semnificativ forțele rusești”, a mai arătat Ministerul britanic al Apărării.

UPDATE 6: Potrivit viceprimarului orașului Mariupol, Serghei Orlov, oamenii săi duc o lipsă periculoasă de hrană și de apă și nu există „nici electricitate, nici alimentare cu apă, nici încălzire, nici sistem sanitar”.

Civilii sunt nevoiți să topească zăpada pentru a bea apă și să taie lemne pentru a găti și a se încălzi la temperaturi sub zero grade, spune el.

Mariupol este o țintă strategică cheie pentru Rusia. Cucerirea acestuia ar permite rebelilor susținuți de Rusia în estul Ucrainei să își unească forțele cu trupele din Crimeea – peninsula sudică anexată de Rusia în 2014.

UPDATE 5: Comandantul șef al Forțelor Armate din Ucraina, Valery Zalujni, a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o nouă victorie împotriva inamicilor.

Comandantul a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip care arată cât de precis funcționează forțele aeriene. Atașat acestuia, a notat, printre altele: „Acum câteva minute, un post de comandă al inamicului în direcția Kiev a fost distrus”.

UPDATE 4: Situația din orașul Cernihiv, care se află sub amenințarea focului și unde oamenii au rămas fără provizii, se înrăutățește pe zi ce trece. În timp ce se confruntă cu bombardamente constante, inclusiv aeriene, livrările de gaz, căldură și chiar apă au fost sistate, relatează presa locală.

Stocurile pe care oamenii le-au acumulat se vor epuiza în curând. Electricitatea este disponibilă doar în câteva zone, iar cea mai mare parte a orașului este lipsită de lumină și comunicații.

Orașul – care avea o populație de aproximativ 300.000 de locuitori înainte de război – este înconjurat de forțele rusești și a suferit pagube importante.

UPDATE 3: Un depozit de alimente congelate din regiunea Kiev a luat foc sâmbătă, în urma unor bombardamente, potrivit unei postări a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (SES) din Ucraina. Bombardamentul a avut loc sâmbătă dimineața la ora 3.40 (01:40 GMT).

Imaginile publicate de SES au arătat pompieri care se grăbeau să stingă un incendiu masiv la ceea ce părea a fi un depozit cu un singur etaj.

SES a precizat că incendiul a fost localizat începând cu ora 07:54 și că pompierii încă lucrează pentru a stinge flăcările.

Până în prezent nu au fost raportate victime.

UPDATE 2: Autoritățile locale din Ucraina au transmis că mai multe explozii au avut loc sâmbătă dimineață în orașele Nikolaev, Dnipro și Kropyvnytskyi.

Potrivit unui canal Telegram administrat de autoritățile locale, sistemul de apărare antiaeriană din Dnipro a fost activat cu succes.

Nu este clar câte explozii au lovit Dnipro, dar autoritățile au adăugat că așteaptă să primească un răspuns oficial din partea armatei.

UPDATE 1: Jurnaliștii de la CNN din orașul Dnipro, din centrul Ucrainei, au declarat că au simțit cel puțin două explozii și au văzut ceea ce părea a fi rămășițele unor tiruri antiaeriene sâmbătă dimineață.

Echipa de jurnaliști a remarcat, de asemenea, fum care se ridica la est de râu.

Sirenele de raid aerian au început să sune sâmbătă la ora locală 5:25 și încă mai sună.

Știre inițială: În a șaptesprezecea zi de război în Ucraina, atacurile rușilor asupra unor orașe cheie continuă. Forțele armate ale inamicilor avansează spre capitala Kiev, unde au fost raportate explozii încă de la primele ore ale zilei. Vestul țării este în continuare vulnerabil, după ce Vladimir Putin a ordonat atacarea lor pentru prima dată vineri, 11 martie.

Forțele rusești și-au extins ofensiva în vestul Ucrainei pentru prima dată vineri, cu lovituri care au vizat aerodromuri militare.

Russia widened its military offensive in Ukraine on Friday, striking airfields in the west and an industrial city in the east for the first time as a huge armored column long stalled outside Kyiv was on the move again https://t.co/S3j8jkyHmu pic.twitter.com/7wm1SMPsMU

— CityNews Vancouver (@CityNewsVAN) March 11, 2022