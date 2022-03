Tabloul groazei în Ucraina: Kievul se pregătește. Patru districte, atacate de ruși. E teroare printre oameni: „Sunt bolnavi, copiii vomită”. FOTO

Se duc lupte grele în jurul capitalei Ucrainei, mult râvnită de Rusia, care a anunțat, recent, că intenționează să intensifice atacurile pentru a o cuceri. În prima parte a zilei de luni au fost emise mai multe rapoarte, toate confirmând bombardamentele aprige ale inamicilor în jurul Kievului.

În timp ce civilii nevinovați fug din calea morții, „cu o furie extremă, inamicul distruge Bucha, Hostomel, Vorzel, Irpin”, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitaly Klitschko.

„Facem totul pentru a sprijini orașul, pentru a crea rezervă de alimente, medicamente, bunuri esențiale. Distribuim și oferim ajutor celor care au cea mai mare nevoie de el astăzi. Ajutoare umanitare au fost trimise și la Cernihiv (un oraș la nord de Kiev – n.r.)”, a adăugat edilul.

The residential buildings and civil population are being shelled in the towns of Irpin, Makariv, Bucha (Kyiv region). The occupant are blocking all evacuation efforts. Many villages/towns are in a state of humanitarian disaster. – Head of the Kyiv regional state administration. pic.twitter.com/BQ3qiDqph3

— Назар Гриник (@NazarGrynyk) March 7, 2022