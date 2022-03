Vladimir Putin a făcut ravagii în Ucraina! Armata rusă a asaltat vestul țării. Bombardamente în masă

UPDATE 7: Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak a reacționat la escaladarea atacurilor rusești în întreaga țară. Într-un mesaj pe Twitter, acesta a transmis: „Am fost foarte afectat de atacurile din Rusia. Marile orașe ucrainene sunt din nou supuse unor lovituri devastatoare”.

El a adăugat că primul bombardament a avut loc în Lutsk, închizând două cazangerii, în timp ce trei „explozii puternice” au lovit Ivano-Frankivsk, Dnipro fiind de asemenea atacat.

UPDATE 6: Primarul din Ivano-Frankivsk a confirmat bombardamentele rusești asupra orașului său din sud-vestul Ucrainei. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta a transmis: „Inamicul a lovit Frankivsk”.

El a îndemnat oamenii să nu împărtășească fotografii și videoclipuri cu exploziile și a părut să sugereze că un sistem de alarmă pentru atac cu rachete nu a funcționat. Edilul a avertizat locuitorii din districtele Krykhivtsi, Chukalivka, Opryshivtsi, Gorodok să nu-și părăsească locuințele.

UPDATE 5: În timp ce noi atacuri au loc în Ucraina, rapoartele indică faptul că separatiștii susținuți de Rusia au capturat orașul Volnovakha, important din punct de vedere strategic, la nord de portul asediat Mariupol, potrivit agenției de știri RIA, care citează Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 4: Atacurile Rusiei lovesc, de această dată, un teritoriu nou – orașe din regiunea vestică a țării.

În această dimineață, am văzut o nouă linie de atac din partea trupelor rusești – lovituri cu rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul țării.

De asemenea, au bombardat bastionul central-vestic Dnipro pentru prima dată de la începutul invaziei, în urmă cu puțin peste două săptămâni.

Refugiații din orașele aflate sub bombardament au fugit în vestul Ucrainei, crezând că este mai sigur. Zeci de mii au trecut prin Lviv – un mare centru civil. Atacurile de vineri vizează orașe de o parte și de alta a acestuia.

UPDATE 3: Ministerul rus al Apărării tocmai a confirmat loviturile asupra orașelor Luțk și Ivano-Frankivsk, anunță presa locală.

Oficialii apărării de la Moscova au fost citați spunând că „atacurile lor de înaltă precizie și cu rază lungă de acțiune” au lovit două aerodromuri militare din orașele din vestul Ucrainei.

După cum am raportat anterior, acest lucru marchează un nou teritoriu pentru atacul rusesc, care s-a concentrat anterior asupra capitalei Kiev și a orașelor din estul și sudul Ucrainei.

UPDATE 2: Au fost raportate bombardamente într-un alt oraș din vestul Ucrainei. Mass-media locale transmit informații despre anumite explozii în orașul Ivano-Frankivsk, în sud-vestul țării.

Am relatat anterior că și la Lutsk – în nord-vest – au avut loc în această dimineață atacuri cu rachete asupra unui aerodrom.

Orașele din vest nu fuseseră vizate anterior de Rusia. Mulți civili continuă să fugă spre vest, în locuri precum Lviv, în căutare de siguranță.

UPDATE 1: Noi informații despre exploziile care au fost raportate anterior în sud-estul teritoriului ucrainean Dnipro. Serviciile de stat pentru situații de urgență din Ucraina (SES) transmit că o persoană a fost ucisă în districtul Novokodatsky din Dnipro.

O fabrică de încălțăminte cu două etaje a fost, de asemenea, lovită, clădirea luând foc.

În afară de Dnipro, orașul Lutsk, situat în regiunea de nord-vest a Ucrainei, a fost de asemenea supus bombardamentelor aeriene.

Știre inițială: În a șaisprezecea zi de război în Ucraina, imaginile din satelit arată că soldații ruși avansează încet și s-au redesfășurat în păduri în timp ce continuă, de asemenea, să se îndrepte spre capitala Kiev – ținta supremă a președintelui Vladimir Putin.

Forțele armate rusești ar fi încercuit mai multe orașe ucrainene în noaptea de joi spre vineri, după ce parte din convoiul militar de cel puțin 27 de km s-a repoziționat. Oficialii din domeniul situațiilor de urgență au avertizat că tacticile de tip asediu înseamnă că orașe precum Mariupol rămân fără alimente.

În timp ce mai multe companii occidentale au tăiat legăturile cu Rusia, discuțiile privind conflictul armat din Ucraina, dintre miniștrii de externe ai celor două părți, nu par să aducă nicio speranță pentru o încetare a focului de durată în viitorul apropiat.

Noaptea trecută, orașul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, a fost supus unor atacuri rusești și focuri de artilerie repetate, soldate cu zeci de civili morți și sute de răniți în ultimele zile, potrivit jurnaliștilor BBC, care s-au aflat la fața locului.

Soldații ucraineni de pe linia frontului raportează, de asemenea, că se confruntă cu tancuri și grupuri de sabotori ruși care încearcă să le sondeze pozițiile.

Imaginile din satelit ale unui convoi rusesc din apropierea Kievului par să arate că forțele se redesfășoară în zonele din apropiere, ceea ce ar putea indica un nou impuls spre capitala ucraineană.

Potrivit Maxar Technologies, elemente ale convoiului – care a fost văzut ultima dată la nord-vest de aeroportul Antonov din apropiere – s-au mutat pe poziții în orașele din jur.

Maxar a transmis că imaginile arată, de asemenea, că alte părți ale convoiului din nord s-au poziționat în apropiere de Lubyanka și au stabilit poziții de artilerie în apropiere.

Anterior, joi, un înalt oficial american din domeniul apărării a declarat că forțele rusești s-au apropiat cu 5 km (trei mile) de Kiev în ultimele 24 de ore.

Iar în timp ce la începutul săptămânii curente, în Ucraina a intrat în vigoare o nouă lege care permite civililor să tragă cu arma în soldații ruși, armata a transmis că oamenii neinstruiți nu vor fi trimiși pe front pentru a-și apăra țara.

Ministrul ucrainean al apărării a promis că rândurile nou formate de civili neantrenați care iau armele împotriva Rusiei nu vor fi trimise în luptele de pe front.

„Nu are niciun sens. Dimpotrivă. Armata noastră oprește mai mulți inamici pentru că este motivată, mai bine antrenată și înarmată”, a declarat ministrul Apărării, Alexei Reznikov, într-un discurs video.

El a adăugat că recruții ar trebui să țină armata informată cu privire la locul unde se află și să păstreze legătura cu centrul lor local de recrutare.

Peste 100.000 de ucraineni s-au alăturat unității de apărare teritorială a țării, a spus el, adăugând că peste 200.000 de cetățeni ucraineni s-au întors din Europa pentru a ajuta în luptă. Reznikov a mai spus că trupele rusești au ucis mai mulți civili decât membri ai forțelor armate ucrainene. Cifrele privind victimele nu au putut fi confirmate în mod independent.

Cu puțin timp înainte de ora 6.00, vineri dimineață, au fost raportate explozii în orașe din părți opuse ale Ucrainei. Televiziunile și mass-media ucrainene au vorbit despre explozii în Lutsk, în nord-vestul țării, precum și în Dnipro – un oraș situat pe râul Nipru și un bastion important în centrul-estul Ucrainei.

Niciunul dintre aceste orașe nu a mai fost supus unor bombardamente directe.

This video shows an air strike on eastern Dnipro, a city with a large military presence and home to Ukraine’s legendary rocket factory, just before 6am this morning. Ukrainian authorities report at least one person killed. pic.twitter.com/DRoIPggjHt

