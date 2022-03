A 15-a zi de război. Mariupol a devenit „o ruină”. Femei însărcinate fug din calea morții. Trupurile victimelor, depuse în șanțuri. VIDEO

UPDATE 2: Viceprimarul orașului asediat Mariupol din sudul Ucrainei a spus că trei persoane – inclusiv un copil – au fost ucise în urma bombardamentului rusesc asupra maternității.

Cel puțin alte 17 persoane ar fi fost rănite, printre care se numără și femei însărcinate.

„Sunt absolut sigur că știu despre această unitate și acesta este al treilea spital pe care îl distrug în acest oraș”, a declarat Serghei Orlov pentru BBC.

El a precizat că un spital cu 300 de paturi dedicat tratării pacienților COVID-19 a fost distrus de bombardamentele de artilerie în ziua precedentă, împreună cu un centru de recoltare a sângelui din Mariupol.

„Sunt absolut sigur că (acestea sunt țintele lor – n.r.), a adăugat Orlov.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis că a verificat cel puțin 18 atacuri diferite asupra unor unități sanitare din Ucraina de la începutul invaziei.

Rusia insistă că luptătorii ucraineni au mutat personalul și pacienții în afara spitalului și au stabilit poziții de tragere acolo.

Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a acuzat Rusia de comiterea unei crime de război.

UPDATE 1: Fotografii tulburătoare, care nu pot fi publicate din cauza impactului emoțional major pe care l-ar avea, arată cum trupurile ucrainenilor sunt așezate într-o groapă comună din orașul asediat Mariupol, din sudul Ucrainei.

Imaginile surprind bărbați, unii îmbrăcați în salopete sau costume de protecție albastre, care așază trupurile într-un șanț. Alte fotografii arată unele trupuri depuse în saci mortuari, în timp ce altele sunt învelite în ceea ce par a fi pături.

Orașul este atacat de câteva zile, bombardat și izolat de forțele rusești. Cel puțin 1.300 de civili au fost uciși în Mariupol de la începutul invaziei rusești, a declarat miercuri un consilier al primarului orașului.

Locuitorii au fost privați de apă și electricitate, iar marți ministrul ucrainean de externe a acuzat Rusia că a comis crime de război prin faptul că ține „ostatici” 300.000 de civili.

„Nu știm câți sunt. Pentru că nu putem colecta toate cadavrele și nu le putem număra”, a mai spus el pentru CNN.

Pentru a face față numărului mare de cadavre, muncitorii orașului au săpat un șanț adânc de peste 22 de metri în interiorul unui cimitir și au depus trupurile soldaților și civililor care au fost uciși în timpul atacurilor repetate ale forțelor rusești.

Evgeniy Maloletka, un fotojurnalist de la AP care a surprins scena, a declarat că unele dintre cadavre sunt „aduse învelite în covoare sau pungi de plastic”. „40 au venit marți, alte 30 până acum, miercuri”, a adăugat el.

Știre inițială: Este a cincisprezecea zi de război în Ucraina, iar Rusia nu renunță la planurile sale de a încercui Kievul, potrivit armatei ucrainene, care a publicat o actualizare privind evoluțiile cheie de pe câmpul de luptă. În buletinul de miercuri seară, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis că „forțele de apărare resping și rețin” ofensiva rusă „în toate direcțiile”.

În unele sectoare, „forțele de ocupație și-au pierdut capacitatea de luptă” și își aduc acum rezervele, se arată în comunicatul Statului Major din Ucraina.

Autoritățile au acuzat, de asemenea, vecinul său din nord, Belarus, că ajută Rusia cu combustibil și lubrifianți, permițând, de asemenea, Moscovei să folosească căile ferate și aerodromurile țării. Rusia și Belarus nu au comentat public poziția ucraineană, care nu a fost verificată în mod independent.

În actualizarea publicată joi dimineață, Statul Major a transmis că avansul rusesc în anumite părți ale Ucrainei a încetinit. Înaintarea în direcția Kievului a fost, de asemenea, restrânsă.

În estul Ucrainei, forțele de apărare continuă să descurajeze ofensiva rusă în Donețk, Slobojanski și în părți din districtele operaționale Tavriya. Acestea apără orașele Harkov și Okhtyrka.

În sud, continuă apărarea orașului portuar Mariupol.

Forțele ucrainene au respins, de asemenea, ofensiva rusă în direcția orașelor Kryvyi Rih, Mykolayiv, Voznesensk și a așezării Novovorontsovka (regiunea Kherson).

În ultimele două zile, avioanele de luptă ucrainene și unitățile de rachete antiaeriene au distrus patru avioane de atac Su-25 și două elicoptere rusești.

În noaptea dinspre miercuri spre joi, o maternitate și un spital pentru copii din orașul Mariupol au fost loviți de un atac aerian rusesc. Președintele Volodymyr Zelensky a spus că oamenii au fost prinși sub dărâmături și a calificat atacul drept o „crimă de război”. El a postat, de asemenea, imagini aparent din interiorul spitalului, care părea grav avariat.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022