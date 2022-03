Ce ascunde războiul din Ucraina: Vladimir Putin a arătat lumii întregi slăbiciunile sale. „Rusia este la îndemâna oricui o vrea”

Președintele Vladimir Putin s-a înjosit singur în războiul pe care l-a declanșat, pe data de 24 februarie, în Ucraina. Deși se aștepta să cucerească imediat regiunea, iar forțele armate ale lui Volodymyr Zelensky să depună armele, liderul de la Kremlin a avut parte de o surpriză neplăcută.

Rusia a înregistrat pierderi majore în zona militară aviatică. În ceea ce privește forțele armate de teren, soldații ruși au demonstrat că sunt slab pregătiți, cu o putere militară „de toată jena”, iar asta în timp ce Rusia nu reușește să poarte nici măcar un „război electronic eficient” împotriva Ucrainei, relatează Romania Military.

Rusia a mai trecut printr-un astfel de moment, cu rezultate catastrofale la acea vreme. Este vorba despre războiul purtat împotriva Finlandei, în anul 1940. Redăm integral textul publicat de sursa citată despre războiul lui Vladimir Putin în Ucraina.

Vladimir Putin își îngreunează războiul din Ucraina

„Cu totul neasteptat de greu pentru armata rusa si oricat am incerca sa gasim scuze, lucrurile au luat-o razna. 12 zile de lupte fara rezultate palpabile, pierderi mari in trupe si material, mai ales in aviatie, artileria ce mai scoate capul.

Deocamdata – singurul rezultat palpabil – rusii au reusit sa-si puna pe toata lumea in cap, lovind masiv zonele rezidentiale din orasele ucrainene aflate sub asediu, dar pur si simplu armata rusa nu face fata conflictului. Invazia a plecat la drum cu un numar redus de trupe – fata de potentialul aparatorilor – nu pot coplesi apararea, nu au reusit incercuirea trupelor ucrainene, iar superioritatea tehnologica a armamentului rusesc se lasa inca asteptata. Rusii au pierdut elementul supriza, iar fortele de aparare ucrainene nu au putut fi date peste cap ci dimpotriva lantul de comanda pare sa functioneze bine, Statul Major de la Kiev reuseste sa-si coordoneze unitatile din teritoriu. Comunicatiile functioneaza foarte bine…

Si cu cat dureaza mai mult, cu atat este mai greu pentru Moscova: sanctiunile economice au dus deja la rationalizarea neoficiala a alimentelor (zice puterea ca initiativa apartine magazinelor si se are in vedere reducerea speculei – adica fix aceeasi justificare ca si in cazul rationalizarii din Romania anilor 80), rubla este in cadere libera, zeci de mii de slujbe au disparut de la o zi la alta prin inchiderea portilor companiilor occidentale din Rusia, explozia ratelor la credite (dobanda de referinta a Bancii Centrale a “sarit” brusc de la 9,5% la 20% pe an), se discuta despre un embargou asupra titeiului si gazelor naturale rusesti…

Puterea militară rusească – „de toată jena”

Dar lasand la o parte economia rusa, primele 12 zile de conflict in Ucraina ar putea fi mult mai grave pentru Rusia (indiferent daca castiga pana la urma) aratand de fapt care este forta militara a celei de-a doua superputeri a lumii: o putere militara aproape de jena, o forta militara care nu are nici macar capacitatea de duce un razboi electronic eficient in Ucraina.

De unde pana la inceputul conflictului armata rusa parea una macar decenta, atat ca nivel de pregatire cat si ca dotare, cele 12 zile de razboi au arata-o exact asa cum este: slaba si buna de nimic, lipsita de logistica (oare ce minte au generalii rusi?!), cu o comanda in teren de toata jena, militari slab pregatiti si foarte slabi comandati, iar tehnica de lupta afisata este si aia ruseasca adevarata: buna pe hartie, vai de ea cand o trimiti pe front.

Un numar cu totul nerezonabil de mare de vehicule abandonate, pierdute, coloane de blindate distruse de ucraineni, unitati rusesti luate prin surprindere, sistemele anti-aeriene ruse te uiti si nu le vezi…

Dar poate cea mai neplacuta supriza pentru Moscova este pe zona aviatiei, acolo unde pierderile par a fi exceptional de mari daca tinem cont de forta anti-aeriana a Ucrainei. Rusii inca nu au fost capabili – cu toata tehnologia lor – sa distruga sistemul anti-aerian ucrainean, elicopterele cad unul dupa altul, cad si Suhoi Su 30 sau Su 34, aparate moderne si una peste alta asistam la un balci militar din partea rusa. Mai mult bataie tiganeasca decat razboi modern dus in viteza si bazat pe manevrabilitate si surprinderea neatentului inamic…

In aceste conditii ce prestenta militara mai are armata rusa astazi? Cum privesc aliatii NATO forta militara ruseasca? Dar chinezii?

Istoria se repetă

Dar acest lucru s-a mai intamplat candva in istorie si a avut rezultate cu totul catastrofale pentru Rusia din acele vremuri: Razboiul impotriva Finlandei din 1940.

Finlanda era si atunci ca si acum o tara mare ca teritoriu dar foarte mica ca populatie si forta militara, nu avea aviatie militara sau cine stie ce anti-aeriana, nu dispunea de tancuri si nici de tunuri anti-tanc in numar suficient. Nu aveau nici macar destule proiectile pentru artileria lor si cu toate acestea au macelarit armata sovietica intr-o maniera nemaintalnita pana atunci, provocand pierderi monstruoase in oameni si materiale.

Desi la final Finlanda a pierdut razboiul (a cam ramas fara munitie) toate marile puteri militare ale lumii au ajuns la aceeasi concluzie: URSS este un urias cu picioare de lut, incapabil sa se apere singur.

Si germanii au ramas cu aceeasi impresie si de aici pana la Stalingard au avut dreptate.

Cum s-ar fi terminat WW2 (Al Doilea Război Mondial – n.r.) pentru URSS daca americanii nu-i sustineau nu vom sti niciodata, insa conjunctura politica de atunci a facut ca Moscova sa aiba aliati puternici, cu economii foarte performante care au sustinut-o, dar astazi cine mai sustine Rusia in caderea libera in care se pare ca a intrat?

China?!

Cu o economie prabusita, cu somaj crescut, cu o armata de desculti, cu tehnica de lupta buna la parada nu si pe front cum va arata Rusia post-conflict, indiferent de rezultat?!

Care vor mai fi argumentele industriei militare rusesti in vanzarea produselor lor catre state terte? Cine va mai arunca banii pe armamentul rusesc cand acesta s-a facut de ras in mana rusilor si nu a prostilor de arabi?

Cine va mai investi in Suhoi 30/35S, in tancuri T 90, in sisteme de razboi electronic fabricate in Rusia cand chiar armata rusa nu poate sa-i scoata pe ucraineni din eter.

Ce forta de recunoastere are astazi Rusia? Cum functioneaza dronele si satelitii sai daca ucrainenii rezista de 12 zile si artileria rusa bate in van daramand blocuri de locuinte, aruncand munitia pe ferestra si punandu-si toata lumea in cap? Cat de bune sunt rachetele lor de croaziera Kalibr cand una dintre ele a ajuns vedeta pe posturile TV occidentale cu ocazia demolarii partiale a nus’ ce primarie din Harcov?

Corupția internă a măcinat serviciile secrete

Este clar ca rusii nu ar fi folosit de buna voie o racheta atat de scumpa precum Kalibr pentru a le darama ucrainienilor un colt de consiliu local, cladire fara absolut nicio importanta militara, dar racheta s-a dus unde a vazut cu ochii ceea ce arata ca sistemul ei de ghidare nu este chiar cum il prezentau rusii pe la expozitii:”intra pe geam domne”, ei bine acum ar trebui sa se rezume la: ”gaseste singur orasul cu pricina”…

Esecul servicilor secrete ruse, atat cel civil – FSB, cat mai ales cel militar – GRU, acesta din urma elita elitelor in vremea URSS. Ei bine, praful s-a ales de ele, coruptia interna le-a macinat si in cele din urma le-a distrus.

Pe baza caror rapoarte optimiste a fost declansata ofensiva ramane sa aflam candva dar este foarte clar ca lucrurile nu au mers bine, iar servicile secrete ruse nu au vazut nici slaba pregatire a armatei, nu au sesizat logistica de tot rasul si nici aplombul cu care ucrainenii vor lupta. Au dat-o in bara sau rapoartele lor nu au fost luate in seama.

Comanda armatei ruse arata si ea cum coruptia poate distruge o forta luptatoare, nu ca Rusia ar fi avut vreodata o armata pregatita la nivelul SUA, Frantei sau Marii Britanii, dar totusi ce vedem acum este dezastru. Coruptie in lantul de comanda, ratii de lupta expirate (tot coruptie) avansari si numiri in functie de cine stie ce criterii, pregatire de lupta facuta in bascalie, toate acestea se vad acum cum nu se poate mai bine: la razboi. Sa apelezi la mercenari dupa nici doua saptamani de conflict nu este semn bun…

„Rusia este la îndemâna cui o vrea”

Nu stim cum se va sfarsi razboiul din Ucraina, nimeni nu cunoaste cat va rezista Valdimir Putin la Kremlin cu o criza economica devastatoare aflata in curs si cu o prestatie militara destul de jenanta a trupelor sale pe front. Cert este ca raul s-a produs deja iar Rusia si-a arata slabiciunea mai mult decat si-ar fi dorit. Fara arsenalul nuclear, NATO (probabil fara ajutor american) ar ajunge la Urali din aprilie pana in septembrie fara ca armata rusa sa mai poata repeta performantele din 1812 sau 1945, pentru ca astazi imensele distante din Rusia numai reprezinta un obstacol demn de luat in seama.

Asadar, pentru cei care sustineau ca tarile membre NATO nu au nicio sansa in fata Rusiei fara aportul decisiv al americanilor s-au inselat cu mult succes, americanii pot sta linistiti la televizor si privi cum NATO Europa macelareste armata rusa.

Adica, daca modesta Ucraina face ce face cu rusii, apoi cum s-ar descurca europenii care detin arme sofisticate, avioane de lupta net superioare, sisteme de aparare AA moderne, comunicatii eficiente, si mai presus de toate, armate bine pregatite, dotate si cu destule ratii de lupta neexpirate pentru intreaga campanie?

Cum credeti voi ca ar arata armata rusa face-to-face cu fortele NATO europene? T 72B3 (arhisuficient, sustineau rusii, pentru ce detine astazi NATO), T 90, transportoarele blindate rusesti, sistemele anti-aeriene rusesti, razboi electronic?

Din pacate pentru Rusia, vantul i-a cam ridicat fustita si intreaga lumea si-a notat tot ce-a vazut, si ce-a vazut intreaga lumea este ceea ce au vazut marile puteri militare ale anului 1940 la finalul razboiului cu Finlanda: nimic impresionant, nimic de care ar trebui sa-ti fie frica, nimic de care merita sa tii cont. Cum s-ar spune pe la noi: „multi si cu pretentii, dar prosti.”

Rusia este la indemana cui o vrea, asa au crezut si germanii in 1941 si aproape ca au avut dreptate, de aceasta data singurul aliat al Moscovei este arsenalul sau nuclear desi, cel mai probabil, ca si acesta este macinat de rugina coruptiei si la apasarea butonului sfarsitului de lume cine poate sti cate rachete chiar vor decola. Probabil ca nici statul major general al armatei ruse nu stie, dar in acest caz – spre bafta Moscovei – nimeni nu risca. Deocamdata…

PS Si apropo de arsenalul nuclear rusesc, prin 1992 parca Boris Eltan a vrut sa arate lumii puterea nucleara care este Rusia si a ordonat ca un submarin purtator de rachete balistice sa faca o lansare completa. Sa lanseze adica toate rachetele sale, intr-un grandios exercitiu. Totul s-a terminat in umilinta totala, dupa prima rachete decolata ceva n-a mers bine, restul rachetelor n-au mai plecat. A fost nevoie ca submarinul sa fie dus in santierul naval, reparat si abia peste doi ani s-a reusit lansarea intregii incarcaturi de rachete intr-o singur salva.

Asadar despre ce vorbim? Si pe vremea sovieticilor nu discutam despre coruptia de astazi ci mai mult despre saracie lucie si bataie de joc, dar acum discutam despre miliarde de euro.

PPS De ce nu ataca rusii spre vest, spre Liov? Orasul ucrainean este un extraordinar de important centru de comunicatii, centru principal de tranzit pentru caile ferate, sosele, cel mai important centru de legatura cu Vestul. De ce Rusia loveste Kievul si nu Liovul ca astfel sa blocheze importul armelor dinspre vest?

Daca Liovul cade, Kievul il urmeaza repede, dar in linii mari, deocamdata cel putin Rusia ori nu are posibilitatea ori pur si simplu nu are intentia de a lovi vestul Ucrainei desi accesul liber catre occident al Ucrainei provoaca pierderi grele Moscovei.

Si la sfarsit o imagine haioasa. Stim cu totii ca tancurile rusesti nu folosesc blindaj compozit, T 72B3 are un coviltir anti-Javelin, dar rusii sunt baieti destepti si si-au trafortat blindaje suplimentare din lemn.

Ar mai fi de intrebat unde este sistemul de protectie activa pentru tancurile rusesti? Mai bine sa nu intrebam, desi ivanii ne explicau pe la targurile internationale cum ca sistemul lor activ opreste chiar si proiectilele trase de alte tancuri, ce sa mai vorbim despre rachete AT…” (Rador)