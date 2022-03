Anonymous demască Rusia! Semnătura lui Șoigu a dispărut. Moscova a dat ordin de falsificare a clipurilor cu militarii ucraineni

Un document emis de Ministerul Apărării din Rusia și publicat astăzi de către hackerii de la grupul Anonymous dezvăluie planurile diabolice ale Moscovei în ceea ce privește tratamentul inuman al prizonierilor de război. Actul nu a fost, însă, semnat de Serghei Șoigu, (fost) șef al portofoliului rus al Apărării.

După zvonuri îndelungate potrivit cărora Vladimir Putin a decis să-l înlăture pentru totdeauna pe ministrul Apărării Serghei Șoigu de la putere, acesta a apărut la televizor ca participant la ședința de guvern.

Televiziunea rusă a difuzat (în surdină) imagini care îl arată aparent pe președintele Vladimir Putin susținând o reuniune a Consiliului de Securitate cu înalți oficiali, inclusiv cu ministrul apărării, Serghei Șoigu. Acesta din urmă nu a mai fost văzut în public din 11 martie și au existat zvonuri potrivit cărora oficialul ar fi bolnav sau chiar ar fi fost arestat.

Telespectatorii și internauții nu au fost convinși atât de repede însă, acuzând „ciudățenii” la nivelul videoclipului care nu ar fi fost conform cu realitatea. Suspiciunile sunt acum hrănite de dezvăluirea documentului publicat de grupul Anonymous, care este semnat de „cel care îndeplinește, temporar, obligațiile ministrului Apărării”, Dmitri Bulgakov.

În documentul cu pricina se arată: „Eu ordon: Să se elaboreze și să se distribuie o serie de materiale video care demonstrează comportamentul inuman al militarilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei și al formațiunilor naționaliste de pe teritoriul Ucrainei în raport cu prizonierii care și-au exprimat dorința voluntară de a se preda”.

Bulgakov a ordonat, de asemenea, ca falsurile să fie însoțite de acuzații potrivit cărora militarii ucraineni ar fi încălcat Convenția de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ

— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022