A 29-a zi de război. Navă de război incendiată în portul Berdyansk. Rusia spune ca a capturat Izyum. Kiev negociază garanții de securitate VIDEO/UPDATE

UPDATE 7: Armata rusă a transmis că a preluat, joi, controlul asupra orașului ucrainean Izyum, a relatat presa de stat RIA-Novosti, citând Ministerul rus al Apărării.

Cu toate acestea, Ucraina a negat afirmația, Ludmila Dolhonovska, consilier al comandantului-șef al Ucrainei, Valerii Zaluzhnyi, declarând pentru CNN că bătălia pentru Izyum „continuă”.

Izyum se află pe drumul principal dintre Harkov și zonele separatiste susținute de Rusia din Luhansk și Donețk, în estul Ucrainei.

Izyum a fost izolat de aproape toate comunicațiile de când lupte intense între forțele ruse și ucrainene au izbucnit acolo săptămâna trecută. Acum, primele imagini din oraș arată distrugeri pe scară largă, clădiri carbonizate și bombardate, precum și cadavre lăsate pe străzi.

Marea Britanie anunță noi sancțiuni împotriva rușilor

UPDATE 6: Guvernul britanic a anunțat că sancționează încă 59 de persoane și entități ruse ca răspuns la invazia în Ucraina.

Această măsură se adaugă sancțiunilor existente impuse de Marea Britanie, precum și de alte țări, împotriva a sute de membri ai regimului rus și a unor lideri de afaceri bogați cunoscuți sub numele de oligarhi.

UPDATE 5: Ministrul adjunct al Apărării din Ucraina, Anna Malyar, a declarat că nava de război distrusă în portul Berdyansk putea transporta până la 20 de tancuri, 45 de transportoare blindate și 400 de parașutiști, potrivit agenției de presă Nexta.

Deputy Defense Minister of #Ukraine Anna Malyar said that the destroyed warship in #Berdyansk could carry up to 20 tanks, 45 armored personnel carriers and 400 paratroopers. pic.twitter.com/HE4fkuAZjN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

UPDATE 4: Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmytro Kuleba, a transmis că reprezentanții Kievului negociază garanții de securitate cu Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța și Turcia, potrivit agenției de presă Nexta.

UPDATE 3: Patru morți în urma bombardamentelor rusești din timpul nopții în regiunea Luhansk. Potrivit guvernatorului local, Serhiy Haidai, forțele ruse au atacat orașele din Oblastul Luhansk cu rachete și bombe cu fosfor, a căror utilizare împotriva civililor este interzisă de Convențiile de la Geneva. 31 de clădiri au fost avariate sau complet distruse.

UPDATE 2: Ministrul ucrainean al Agriculturii, Roman Leshcenko, și-a prezentat demisia, a declarat un consilier pentru Reuters, fără a indica motivul pentru care oficialul a recurs la acest demers.

UPDATE 1: Armata ucraineană afirmă că o mare navă rusă a fost distrusă în apropierea orașului-port Berdyansk din sudul țării. Într-o postare pe Facebook, Marina ucraineană afirmă că o navă mare de debarcare – „Orsk” – a fost lovită și incendiată în Marea Azov în această dimineață.

„Nava mare de debarcare „Orsk” a Flotei de la Marea Neagră a ocupanților a fost distrusă în portul Berdyansk capturat de Rusia”, se arată în postarea de pe pagina Marinei ucrainene.

Presa ucraineană relatează că o navă rusă s-a scufundat și alte două sunt în flăcări, iar un depozit de muniții și un depozit de combustibil au fost lovite. Informațiile nu pot fi confirmate, momentan, din alte surse.

Rusia a capturat Berdyansk în urmă cu câteva săptămâni și a folosit portul pentru realimentare. Acesta se află între Crimeea și orașul asediat Mariupol.

Știre inițială: La o lună de la declanșarea războiului, forțele rusești nu au reușit să exercite control deplin decât asupra unui singur oraș ucrainean important, înaintarea lor stagnând pe mai multe fronturi și, în unele locuri, chiar pierzând teren în fața contraatacurilor ucrainene.

Susținuți de armamentul de înaltă tehnologie din Marea Britanie și din alte țări NATO, ucrainenii s-au dovedit a fi rezistenți, însă sfidarea lor a avut un cost teribil de mare. Portul Mariupol din sudul țării va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai bombardate și distruse orașe ale timpului nostru, demers catalogat drept o „crimă de război”.

Războiul ce a declanșat cea mai gravă criză de securitate din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial dă naștere, în continuare, unor provocări majore. Forțele ucrainene rămân fără arme și muniții, dronele rusești înarmate operează acum în mare parte cu impunitate, iar Moscova cheamă întăriri. Președintele Vladimir Putin pare hotărât să subjuge Ucraina, chiar dacă asta înseamnă să o reducă la o ruină fumegândă.

A 29-a zi de război. 6.000 de rachete pentru Ucraina

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, urmează să anunțe joi, 24 martie, că va furniza Ucrainei circa 6.000 de rachete suplimentare, potrivit BBC. Șeful Guvernului britanic va vorbi, în cadrul reuniunilor liderilor NATO și G7 de la Bruxelles, despre o finanțare de 25 de milioane de lire sterline (33 de milioane de dolari – n.r.) pentru a ajuta la plata soldaților și piloților ucraineni.

„Regatul Unit va colabora cu aliații noștri pentru a intensifica sprijinul militar și economic acordat Ucrainei, consolidându-i apărarea pe măsură ce își schimbă cursul în această luptă. La o lună de la începutul acestei crize, comunitatea internațională se confruntă cu o alegere – putem menține vie flacăra libertății în Ucraina sau putem risca să o stingem în întreaga Europă și în întreaga lume”, a declarat premierul Boris Johnson.

Marea Britanie a transmis că noul pachet se va adăuga la cele aproximativ 4.000 de rachete deja furnizate de Marea Britanie forțelor ucrainene. Cea mai recentă finanțare se adaugă la cele 400 de milioane de lire sterline deja angajate în ajutor umanitar și economic, au declarat oficialii britanici.

Portul din Berdyansk este în flăcări

În dimineața celei de-a douăzeci și noua zi de război în Ucraina, portul din Berdyansk a fost incendiat. Potrivit agenției de presă Nexta, navele Rusiei au fost lovite. Se presupune că ocupanții ruși au aruncat în aer rezervoarele de combustibil. Informația nu a fost, momentan, confirmată sau infirmată oficial.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Țintele rușilor rămân capitala Kiev, Cernihiv și Harkov

Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina a anunțat, joi dimineață, că în regiunea Herson invadatorii au început teroarea împotriva civililor care nu sunt de acord cu ocupația. Grupul Forțelor de Apărare continuă să desfășoare operațiuni defensive în direcțiile est, sud-est și nord-est.

„Principalele obiective ale adversarului rămân obiectele infrastructurii militare și civile din regiunile Kiev, Cernihiv și Harkov. (…)

În teritoriile ocupate temporar din Herson, în legătură cu protestele pașnice împotriva ocupației, inamicul reușește să terorizeze populația locală, utilizând activ unitățile Rosguardia pentru a preveni acțiunile specificate de nesupunerea față de autoritățile de ocupație”, a arătat Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina.

Forțele armate ruse au distrus un pod cheie peste râul Desna

De asemenea, oficialii ucraineni spun că Rusia a distrus un pod cheie peste râul Desna, tăind o rută vitală între orașul nordic Cernihiv și capitala Kiev. Ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului, Lyudmyla Denisov, a declarat că podul a fost folosit pentru a furniza ajutor umanitar în oraș și pentru a evacua civilii.

⚫️ Російські окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав Чернігів з Києвом На міст скинули авіабомби, один з прольотів впав. Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста. pic.twitter.com/B2va4E4JHH — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 23, 2022

„Orașul nu are electricitate, apă, căldură și, practic, nici gaz, iar infrastructura a fost distrusă”, a spus ea.

Șeful administrației regionale, Viacheslav Chaus, a transmis într-o declarație video că ajutoarele vor fi în continuare livrate, iar un nou pod va fi construit, „după victoria noastră”.

Cimitirul din Cernihiv nu poate face față morților

Primarul din Cernihiv a declarat că cimitirul orașului din nordul Ucrainei nu poate face față tuturor morților, în timp ce asaltul rusesc își pune amprenta asupra populației civile. Clădirile grav avariate se înșiruie pe străzile pline de moloz, în timp ce incendiile care încă ard dau naștere unui fum gros, după cum se vede într-o nouă înregistrare video realizată de primarul Vladyslav Atroshenko.

„Cimitirul orașului nu poate face față tuturor morților, așa că ținem oamenii în morgi și frigidere mai mult decât în mod normal. Îngropăm oamenii în cimitirele vechi, care nu au mai fost folosite de ceva vreme”, a spus Atroshenko într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare.

„A fost o grevă directă aici. Acolo este un tractor care arde. Ne aflăm în acest moment în zona de luptă”, relata primarul Cenihiv.

Cum arată Mariupol, după o lună de război

În ceea ce privește orașul portuar Mariupol, care se află în calea forțelor rusești care încearcă să se îndrepte spre nord-est din Crimeea și să se alăture trupelor rusești și aliaților din estul Ucrainei, acesta a fost puternic bombardat și supus unor atacuri susținute din partea rușilor.

Noi înregistrări video din Mariupol arată pustietatea orașului ucrainean asediat, cu străzi pustii și pline de moloz, mașini aruncate în aer și clădiri distruse. Căile rutiere sunt pline de mizerie, resturi și lemne.

What #Mariupol looks like after almost a month of war. pic.twitter.com/gS0sLxM6BN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Aproximativ 100.000 de persoane sunt încă blocate în orașul-port, fără hrană, apă sau căldură. Un oficial care a fugit recent din Mariupol a declarat pentru BBC că, deși o mare parte din oraș este distrusă, zona portuară este în mare parte intactă. Acest lucru este confirmat de imaginile din satelit ale portului, realizate miercuri dimineață, care nu arată semne evidente de deteriorare.

Lviv, capitala vestică neoficială a Ucrainei, se pregătește de război

În altă ordine de idei, orașul Lviv, situat la aproximativ 70 de kilometri de granița NATO și UE din Polonia, a fost un refugiu sigur – până acum. Orașul a primit peste 200.000 de ucraineni care au fugit din zonele afectate de război, precum și ambasade și organizații internaționale care s-au relocat din Kiev.

Regiunea a îndurat doar câteva atacuri până acum, în comparație cu alte zone. Cel mai devastator atac a lovit terenul de antrenament militar Yavoriv pe 13 martie, provocând moartea a 35 de persoane și rănirea a 134 de persoane. Cinci zile mai târziu, un atac cu rachete rusești a distrus o fabrică de reparații de avioane din apropierea aeroportului, fără a fi raportate victime.

Cât timp va dura pacea în Lviv este, însă, un lucru incert. Zonele rezidențiale din alte orașe urbane, precum Kiev, Harkov și Odesa, au fost bombardate sau vizate de lovituri aeriene, însă Lviv a evitat până acum astfel de atacuri. O explicație ar putea fi aceea că Kremlinul a lăsat deschise legăturile de autostradă și de cale ferată ale orașului pentru a canaliza refugiații în Polonia, pentru a crea în mod deliberat crize masive de refugiați în țările vecine Ucrainei.

Expertul militar Oleg Zhdanov, cu sediul la Kiev, a declarat că recentul atac cu rachete rusești din apropierea aeroportului din Lviv a fost doar o altă încercare a Moscovei de a arăta lumii că poate ataca oriunde în Ucraina. Zhdanov a recunoscut că, luând în considerare geografia, există încă amenințarea că Belarus ar putea trimite trupe în vestul Ucrainei, dar prezice că șansele ca militarii belaruși să ajungă până la Lviv sunt reduse din cauza lipsei de experiență de luptă. Cu toate acestea, capitala neoficială a Ucrainei se pregătește pentru război, a spus expertul militar.

SUA spune că rușii plănuiesc să atace mai des Kievul

În legătură cu capitala oficială a Ucrainei, un reprezentant de rang înalt al Departamentului american al Apărării a spus jurnaliștilor CNN că trupele ucrainene au mutat linia frontului. Trupele rusești se află la o distanță de aproximativ 55 de kilometri de centrul Kievului spre est, a spus el, cu 25-35 de kilometri mai mult decât în aceeași locație cu o zi înainte.

La nord-vest de centrul Kievului, trupele rusești „vor săpa și vor stabili poziții defensive”. De-a lungul acestei linii, ele nu s-au apropiat de centrul Kievului, rămânând la 15-20 de kilometri de centrul capitalei.

În același timp, un alt oficial american a remarcat că trupele rusești se intensifică în estul Ucrainei, afirmând că au „aplicat mult mai multă energie” în regiunile Lugansk și Donețk.

„Începem să vedem că par să se consolideze în jurul Kievului, dar de fapt încearcă să atace mai des. De asemenea, și-au intensificat activitatea în partea de est”, a spus el.

Reamintim că Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei nu raportează o ofensivă la est de Kiev, în același timp raportează că forțele armate ale Ucrainei au încercuit orașele Irpen și Bucha și satul Gostomel la nord-vest de Kiev.

Inamicii construiesc o bază pe teritoriul aerodromului din Melitopol

În altă ordine de idei, ocupanții ruși își construiesc o bază militară pe teritoriul orașului aerian din Melitopol. Din ea lansează rachete în alte orașe din Ucraina.

Aceste rachete vor fi distruse, astfel încât civilii din oraș sunt un scut viu al armatei ruse, potrivit primarului din Melitopol, Ivan Fedorov, citat de Kyiv Independent.