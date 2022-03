Blestematul Harkov și textul pe care n-aș fi vrut să-l scriu niciodată

M-am gândit mult, de când a început nebunia asta, dacă are vreun rost să dezgrop istoria familiei noastre. Până acum, mi s-a părut indecent să o fac. Și nici măcar acum nu sunt convins că procedez bine. Dar, în contextul în care omenirea a luat-o realmente razna, cred că e de datoria mea să scriu și să public rândurile de mai sus. Pentru că, la începutul altei vânători de vrăjitoare, noi, Ciutacii, chiar nu avem nevoie de vreo patalama la mână de la Ministerul Adevărului . Nici de recunoaștere publică de la Arafat și de la năimiții lui Soros, care-s gata să stoarcă bani până și dintr-o tragedie fără margini. Și nici de alăturarea cu toți sicofanții care se împușcă-n genunchi dacă le pui o armă în brațe, dar se hrănesc la tv cu sângele războiului între două drumuri la cosmetică și la manichiură. Părerile tuturor ridicolilor care au descoperit Harkovul pe harțile viu colorate ale invaziei ruse nu ne ating. Sentimentele și durerile, reacțiile pe care le avem în fața uriașei drame din Ucraina sunt și vor rămâne numai ale noastre. Nu trebuie să dăm extemporale publice de înjurat Putin, de slăvit Zelensky sau invers. Și nici n-o vom face. Ne-am ridicat prin forțe proprii, ne-am clădit propriile cariere, ne-am făcut familii. Nu ne-a ajutat nimeni. Ne-am avut unii pe alții și atât. Așa cum nu ne-am legitimitat punându-ne pe pereți certificate de evrei, n-o vom face nici în calitate de eroi de război din fața tastaturii.