A 27-a zi de război. Primele bombardamente în Kiev. Civilii fug din calea focului. Armata rusă a folosit gaze lacrimogene împotriva ucrainenilor. VIDEO/UPDATE

UPDATE 16: În orașul Herson, civilii au ieșit din nou la protest. Aici, ucrainenii organizează în mod regulat mitinguri împotriva rușilor care au ocupat regiunea încă din primele zile de război. Armata Federației Ruse a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, marți.

După ce fumul s-a risipit, unii locuitori din Herson s-au întors în piață pentru a continua protestul, relatează publicația Kyiv Independent.

Luni, 21 martie, ocupanții ruși au aruncat cu grenade asupra manifestanților pro-ucraineni din Piața Libertății din Kherson și au deschis focul, rănind oameni.

UPDATE 15: Mai multe explozii puternice au fost raportate marți în capitala ucraineană, în timp ce orașul se află sub stare de asediu de 35 de ore. Una dintre explozii a fost atât de puternică încât a declanșat alarmele mașinilor din centrul orașului, a spus o persoană de la fața locului echipei de jurnaliști de la CNN.

Consilierul ministrului ucrainean de interne Anton Gherșcenko a declarat că apărarea aeriană ucraineană a angajat și distrus o rachetă rusească Tochka-U și că resturile proiectilului au căzut în râul Nipru.

Bombardamente și focuri de armă de calibru mic au putut fi, de asemenea, auzite intermitent în ultimele două ore.

Kievul se află în prezent sub stare de asediu, anunțată luni de primarul orașului, Vitali Klitschko. Într-un material video publicat pe Telegram, Klitschko a spus că starea de asediu va începe luni la ora 20:00 și va dura până miercuri la ora 7:00.

UPDATE 14: Mykola Trofymenko, directorul Universității de Stat din Mariupol, care face parte și din consiliul municipal, a relatat pentru BBC condițiile în care a avut loc fuga sa dramatică din Mariupol, săptămâna trecută, împreună cu soția și fiul său de cinci ani. Ei locuiesc acum în orașul Lviv din vestul țării, unde încearcă să restabilească universitatea din Mariupol.

Înainte de a pleca, au petrecut câteva săptămâni ascunzându-se cu aproximativ 80 de vecini într-un adăpost din subsol, în timp ce orașul era atacat. El a spus că s-au alăturat unei coloane uriașe de mașini conduse de Crucea Roșie Internațională, care a fost atacată de ruși.

„Cetățenii din Mariupol au format o coloană uriașă de mașini… pe kilometri întregi, erau mii de mașini. Am reușit să fugim din oraș. Am ajuns la Vasylivka, nu departe de Zaporizhzhia, (după ce am trecut prin – n.r.) 15 puncte de control ale rușilor”, a declarat Mykola Trofymenko, într-o intervenție pentru BBC.

Mykola Trofymenko, head of Mariupol State University, describes seeing Russian troops at a Ukrainian checkpoint shooting cars which had signs indicating children were onboard as people attempted to escape the cityhttps://t.co/oI2ptzvCNs pic.twitter.com/Q6JsERKg7u

